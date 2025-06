Ex Inter: Cordoba dice addio al Venezia

Ivan Ramiro Cordoba annuncia l'addio al Venezia. L'ex difensore colombiano dell'Inter ha scritto questo messaggio sui propri canali social: "Ripongo i miei più sinceri ringraziamenti al Presidente Duncan Niederauer per la fiducia che ha riposto in me tre anni fa, nell’inverno del 2021, permettendomi di entrare a far parte del Consiglio di un club prestigioso come il Venezia. È stato un periodo bellissimo, di grande crescita personale, durante il quale abbiamo attraversato momenti più e meno belli. Lascio, comunque, con la gioia di aver raggiunto un grande risultato come la promozione in Serie A e aver conquistato la finale con la squadra Primavera. Rinnovo i miei ringraziamenti al presidente, alla squadra, allo staff tecnico e alla società intera. Ringrazio, inoltre, il sindaco e tutte le istituzioni che ci hanno sostenuto in questo percorso e, naturalmente, i magnifici tifosi che sono sempre stati al nostro fianco. Sempre e comunque, forza Venezia! Con affetto, Ivan Ramiro Cordoba".

LA CARRIERA DA CALCIATORE - Classe 1976, Cordoba ha giocato nell'Inter per 12 anni dal gennaio del 2000 al giugno del 2012. Raccogliendo 455 presenze in maglia nerazzurra con 18 gol, 10 assist, 107 ammonizioni e 9 espulsioni. Vincendo 15 titoli in carriera: 5 Scudetti, una Champions League, un Mondiale per club, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. Con la nazionale della Colombia ha vinto la Copa America nel 2001.