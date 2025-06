Ex Juve, Olivieri torna a giocare: il TFN accoglie il ricorso della Triestina, dove arriva un nuovo allenatore

Marco Olivieri riparte dalla Serie C. Reduce dai prestiti a Venezia, Perugia, Lecce ed Empoli, l'attaccante italiano classe 1999 si era svincolato a parametro zero dalla Juventus. E ora ha potuto iniziare a giocare con la Triestina, ultima in classifica nel girone A della Serie C con 4 punti raccolti nelle prime 10 giornate di campionato.

Intanto in panchina arriva come nuovo allenatore lo spagnolo Pep Clotet (ex Brescia e Spal), che ha firmato un contratto fino a giugno 2025 con opzione per la prossima stagione.

I COMUNICATI - US Triestina Calcio 1918 comunica di aver affidato a Pep Clotet l’incarico di allenatore della prima squadra.

Il tecnico catalano ha mosso i primi passi in carriera a Barcellona, guidando prima il Cornellà per poi passare all’Espanyol, club con il quale ha allenato l’Under 18 conquistando il titolo di campione di Spagna, guidando successivamente la formazione B.

Ha successivamente maturato esperienza in Svezia e Norvegia con Malmo, Halmstad e Viking, tornando poi in patria per allenare il Malaga B. Successivamente si è trasferito nel Regno Unito, ricoprendo l’incarico di vice allo Swansea City, al Leeds, al Birmingham City e di capo allenatore all’Oxford United nel 2017/18, così come al Birmingham City nella stagione 2019/20.

Ha infine allenato in Serie B in Italia al Brescia e alla SPAL, prima dell’ultima esperienza in Russia sulla panchina della Torpedo Mosca.

Il nuovo allenatore della Triestina inizierà il lavoro sul campo a partire da oggi, lunedì 21 ottobre, venendo presentato alla stampa sempre oggi, alle ore 18:00, allo Stadio Rocco.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso presentato dalla Triestina il 16 settembre circa la validità del tesseramento di Marco Olivieri. Per l'effetto dell'accoglimento del ricorso, il TFN ha quindi dichiarato la validità del tesseramento del calciatore Marco Olivieri per la società US Triestina Calcio 1918 Srl a far data dal deposito dello stesso. L'attaccante potrà quindi essere regolarmente convocato a partire dal prossimo impegno di campionato, sabato 19 ottobre alle 17:30 al Rocco contro la Virtus Verona.