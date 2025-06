Ex Juventus, Di Livio: "Conte resta al Napoli? Un po' di confusione nella società bianconera"

Angelo Di Livio, ex esterno della Juventus, parla a Fuori di Juve, su Radio Bianconera: "Avrei voluto fortemente il ritorno di Antonio alla Juve. Forse lui è stato colpito dall'amore dei tifosi napoletani, ha avuto garanzie per il mercato e alla fine ha deciso di rimanere. La squadra è già forte e con qualche innesto lo sarà ancora di più, così potrà proseguire sulla strada intrapresa. Poi non so quali siano stati discorsi tra Conte e la Juve".Â

Di Livio prosegue: "Vedo un po' di confusione nella società bianconera. Io comunque avevo la sensazione che Conte rimanesse, quindi non mi aspettavo il suo ritorno alla Continassa. Forse il club è impreparato sul possibile sostituto. Non so chi possa prendere ora. Io sinceramente darei fiducia a Tudor. L'importante è che si riparta da basi solide. Tornando ad Antonio, io non mi sento di condannarlo. Questa volta si è comportato bene rispetto ad altre, quando ha vinto ed è scappato. Se fosse andato via, avrebbe mancato di rispetto alla tifoseria del Napoli. Capisco la delusione dei sostenitori juventini". Â