Ex Juventus, Iuliano: "Le parole di Moratti sul 1998? Ti metti a ridere se guardi le due formazioni"

Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, parla a Fuori di Juve, su Radio bianconera. Di seguito le sue parole, partendo dall'ipotesi di cambio allenatore: "Tudor o Conte? Igor e Antonio sono due amici, persone straordinarie, grandi tecnici, quindi mi trovo in mezzo e avrei problemi a scegliere. Certo se non ci fosse il nome di Conte, confermerei senza alcun dubbio Tudor. Il croato è un tifoso bianconero, conosce il peso di questa maglia. Il progetto Juve purtroppo si è interrotto, se il cambio fosse avvenuto almeno un mese prima, la squadra sarebbe da tempo in Champions League. Igor lo conosco bene, è stato mio compagno di squadra, sapevo potesse dare qualcosa, malgrado le criticità riscontrate".

Iuliano prosegue: "Per noi tifosi era drammatico vedere il modo in cui giocava la squadra nella gestione precedente. Conte senza dubbio è una certezza. Con lui si lotta sempre per la vittoria, lui ha il rammaricato di essere andato via dalla Juve".

Infine, sulle parole di Massimo Moratti, ex patron dell'Inter, che di recente ha parlato di "ladrata" nella sfida Scudetto fra Inter e Juventus nel 1998: "Mi viene da sorridere. Eravamo così forti dal punto di vista mentale e fisico. Se paragoni la formazione di quell'Inter e di quella Juve ti metti a ridere, se levi Ronaldo che era un fenomeno straordinario. Ti viene da sorridere. Noi juventini le parole siamo abituati a lasciarle perdere, ci interessano i fatti".