Ex Juventus: Szczesny è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona. "Ero vicino al ritiro, poi..."

Il club spagnolo ha comunicato che il portiere polacco classe 1990Uno sviluppo a sorpresa nato dopo il grave infortunio al ginocchio occorso a Marc-André ter Stegen, operato per la rottura del tendine rotuleo e costretto ad osservare uno stop piuttosto importante. Szczesny, chedopo l'interruzione del rapporto contrattuale con la Juventus, è stato contattato nelle ore immediatamente successive all'incidente occorso al collega tedesco e ha immediatamente detto di sì.

SZCZESNY OSSERVA IL BARCELLONA DALLA TRIBUNA

Sostenute le visite mediche di prassi nella giornata di lunedì e presente ieri sera sugli spalti dell'Estadi de Montjuic per assistere alla netta vittoria della sua nuova squadra contro lo Young Boys in Champions League, Szczesny può ora mettersi a tutti gli effetti a disposizione dell'allenatore blaugrana Hansi Flick e tecnicamente sarà convocabile per la partita del prossimo fine settimana - domenica 6 ottobre, alle 16.15 - contro l'Alaves. Il portiere polacco è reduce da un'esperienza alla Juventus durata dal 2017 al giugno scorso, con un totale di 252 partite giocate.

Queste le prime parole rilasciate da Szczesny ai canali ufficiali del Barcellona: "Un momento di grande orgoglio. Ero sinceramente pronto per il ritiro, e ne ero felice. Ma sono stato qui in città un paio di giorni, ho visto le persone come mi hanno trattato, dimostrandomi quanto per loro tutto questo sia importante. Mi rende orgoglioso essere parte di tutto ciò: sento un clima familiare nonostante si tratti di un grande club, e questa per me è una cosa davvero importante. C'è un tifo enorme qui, è pazzesca la passione dei tifosi. Sono stato allo stadio per la gara di Champions: la squadra è incredibile, percepisco grande entusiasmo. Sono pronto per mettermi a lavorare: ero vicino al ritiro, ma quando mi hanno chiamato dal Barça ho parlato con la mia famiglia e i miei amici, e mi han detto che sarei stato uno stupido a non accettare questa offerta. Robert Lewandowski ha avuto un ruolo importante: è stato il primo a chiamarmi e a parlarmi di questa possibilità, ma soprattutto è stato il primo ad avere l'idea di farmi venire qui".

SZCZESNY SPIEGA IL SUO SI' AL BARCELLONA

Szczesny, che soltanto lo scorso 21 settembre salutava per l'ultima il pubblico dell'Allianz Stadium prima della partita contro il Napoli e che indossò la maglia della Juventus per l'ultima volta alla penultima giornata dello scorso campionato contro il Bologna, si lega dunque al Barcellona fino al termine di questa stagione e, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, percepirà una cifra inferiore rispetto ai 6,5 milioni di euro netti corrisposti dalla società bianconera, che risparmierà 4 milioni di euro lordi della buonuscita che gli sarebbe stata versata fino all'ultimo giorno del suo contratto.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui