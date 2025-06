Ex Juventus, UFFICIALE: Jean-Claude Blanc nuovo ad del Manchester United

Il Manchester United annuncia due novità nel proprio organigramma dirigenziale. L'amministratore delegato Patrick Stewart e il direttore finanziario Cliff Baty si sono accordati consensualmente per lasciare il club inglese al termine di questa stagione. Il secondo sarà sostituito da Roger Bell, invece il posto del primo viene preso da Jean-Claude Blanc fino al prossimo 13 luglio, quando dal Manchester City arriverà il franco-marocchino Omar Berrada.

EX JUVENTUS - Jean-Claude Blanc è stato amministratore delegato e direttore generale della Juventus dopo Calciopoli da giugno 2006 a ottobre 2009, quando è stato nominato da John Elkann presidente al posto di Giovanni Cobolli Gigli, per poi lasciare il posto ad Andrea Agnelli a fine stagione, tornato al doppio incarico di amministratore delegato e direttore generale fino alle dimissioni presentate a maggio 2011. A ottobre dello stesso anno è diventato il direttore generale del Paris Saint-Germain fino al 2023, per poi diventare nuovo CEO del gruppo INEOS Sport.

LE PAROLE - Lo scorso dicembre la famiglia Glazer ha venduto il 25% del Manchester United al gruppo Ineos, presieduto da Jim Ratcliffe.

Joel Glazer commenta: "Vorrei ringraziare Patrick e Cliff per il loro servizio dedicato al Manchester United e augurare loro ogni bene per il futuro. Entrambi sono stati una fonte di preziosi consigli e competenze per molti anni, e Patrick ha ricoperto un ruolo importante come CEO ad interim durante questa fase di transizione".

Sir Jim Ratcliffe aggiunge: "Vorrei ringraziare personalmente sia Patrick che Cliff per il loro supporto nell'aiutarci a conoscere il club e nel farci sentire i benvenuti e rispetto la loro decisione di andare avanti mentre stabiliamo un nuovo team di gestione per il club".