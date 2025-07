Ex Milan, Calabria può ripartire dal Crystal Palace: le ultime

L'ex capitano rossonero, al Bologna nella seconda parte dell'ultima stagione, è ancora in cerca di una squadra: il Crystal Palace è in pole position

Conclusa con la conquista della Coppa Italia la sua esperienza al Bologna, Davide Calabria può ripartire dall'estero. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'ex capitano del Milan è finito nel mirino di almeno tre società straniere, delle quali il Crystal Palace è quella che ha compiuto i passi più concreti.





La società londinese, che ha archiviato l'ultima stagione con la vittoria della FA Cup, ha attualmente in rosa due terzini destri come il colombiano Munoz e l'ex Liverpool Clyne ma valuta l'inserimento di un ulteriore profilo per il reparto arretrato.





Davide Calabria, che nell'ultima stagione ha collezionato 14 presenze con la maglia del Milan in tutte le competizioni (portando a casa una Supercoppa Italiana) e 13 con quella del Bologna da gennaio a maggio. Ora è aperto a valutare proposte in arrivo dall'estero e, dopo gli abboccamenti di gennaio del Galatasaray, anche tre club di Liga come Maiorca, Celta Vigo e Betis Siviglia si sono fatte avanti.