Ex Milan, Giroud verso il ritorno in Europa: è vicino al Lille. La conferma del presidente: "Mi piacerebbe"

Il ritorno in Europa si avvicina. Olivier Giroud può infatti lasciare il Los Angeles FC, il club californiano con cui ha firmato dopo l'esperienza al Milan, per tornare in Francia, al Lille. Olivier, Létang, presidente dei bretoni, ha dichiarato: "Giroud è un giocatore di alto livello che dal 2012 ha giocato in grandi club. Mi piacerebbe venisse da noi perché ha tutto quello che cerchiamo in termini di gioco, esperienza ma anche valori umani".

IL CONTRATTO - Il contratto con la franchigia di Los Angeles scade a dicembre: la risoluzione anticipata non sembra un grande problema. Giroud al Lilla guadagnerebbe 1,5-2 milioni netti per la prossima stagione. probabilmente l'ultima della carriera: a settembre compirà 39 anni.