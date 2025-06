Ex Milan, Joao Felix nel mirino degli ambientalisti: cos'ha fatto

Quella appena conclusasi è stata un’altra stagione deludente per Joao Felix. I primi sei mesi al Chelsea, i secondi al Milan ma in nessuna delle due parentesi il portoghese ha mostrato davvero il suo talento. Salutati i rossoneri, l’attaccante si sta ora godendo le vacanze in attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro.

Anche durante le “ferie” però il giocatore ha attirato su di sé alcune critiche particolari. Dopo una giornata dedicata alla pesca con gli amici, Joao Felix ha condiviso un post che ha indignato la rete. Il gruppo infatti ha messo in bella mostra alcune foto delle loro prede, dei pesci catturati in mare e, soprattutto, postato due video con uno squalo martello. Nel primo il portoghese e i compagni di avventura lo trattengono e lo tirano fuori dall'acqua, nel secondo invece l'animale cerca di liberarsi attaccato alla canna da pesca.

Immediata la reazione degli utenti e degli ambientalisti che lo hanno accusato di crudeltà verso gli animali. Si tratta infatti di specie a rischio e da tutelare. Una disavventura social che insomma si aggiunge alle critiche che gli sono piovute addosso durante tutta l’ultima stagione per le prestazioni e l’atteggiamento spesso mostrato in campo.