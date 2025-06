Ex Milan, Kerkez è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool: tutte le cifre

Ora è ufficiale: l’ex giocatore del Milan Milos Kerkez, terzino ungherese, è diventato un nuovo giocatore del Liverpool. Affare da circa 45 milioni di euro complessivi versati nelle casse del Bournemouth.

IL COMUNICATO - “Il Liverpool FC ha completato l'ingaggio di Milos Kerkez dall'AFC Bournemouth. Il terzino sinistro si è sottoposto a visite mediche e ha concordato un contratto a lungo termine con i campioni della Premier League presso l'AXA Training Centre. Kerkez diventa l'ultimo acquisto dei Reds dell'estate e segue rapidamente l'annuncio dell'arrivo di Florian Wirtz venerdì scorso. Kerkez si trasferisce ad Anfield dopo due impressionanti stagioni in Inghilterra con il Bournemouth, per il quale ha collezionato 74 presenze, segnato due gol e registrato otto assist.

La carriera del 21enne a livello senior è iniziata con la squadra ungherese dell'ETO FC Gyor prima di passare al Milan nel 2021. È poi passato all'AZ Alkmaar a metà della stagione 2021-22 ed è apparso 57 volte durante il suo periodo di un anno e mezzo nei Paesi Bassi.

Kerkez ha collezionato 23 presenze con l'Ungheria fino ad oggi dopo aver fatto il suo esordio in nazionale in una gara di UEFA Nations League con la Germania nel settembre 2022. È stato selezionato per il PFA Young Player of the Year 2024-25 maschile ed è stato finalista per il premio Golden Boy 2023, che riconosce il miglior talento europeo di età inferiore ai 21 anni.

Il numero di maglia ufficiale del difensore per il Liverpool sarà confermato entro la fine dell'estate”.

LE DICHIARAZIONI - "Sono davvero felice. È un vero onore per me, un privilegio venire a giocare per uno dei più grandi club del mondo, il più grande club d'Inghilterra. Sono davvero, davvero felice. Dopo questo, tornerò a casa e nella mia città natale mi godrò qualche giorno, e poi non vedo l'ora di tornare e indossare il kit di allenamento e iniziare ad allenarmi e prepararmi per la stagione. E continuate a sostenere la squadra come avete sempre sostenuto, perché siete la più grande base di fan al mondo. Darò tutto, ma proprio tutto, per vincere trofei con il club e sperare di segnare qualche gol ad Anfield. Non vedo l'ora di sentire il ruggito. Voglio solo ringraziare tutti per avermi mostrato davvero un grande amore, anche prima che venga annunciato ora. E a presto".