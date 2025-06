Ex Milan, Kerkez verso il Liverpool: il Bournemouth chiede 18 volte tanto rispetto a quanto lo hanno ceduto i rossoneri

Continua a muoversi il mercato dei difensori nei grandi club europei. Il primo a muoversi è stato il Real Madrid, che ha già acquistato il centrale Dean Huijsen (ex Juventus) dal Bournemouth per 50 milioni di euro, per la stessa cifra tratta il terzino sinistro Alvaro Carreras del Benfica dopo aver prenotato il terzino destro Trent Alexander-Arnold, in scadenza di contratto col Liverpool.

Che a sua volta risponde sostituendolo con l'olandese Jeremie Frimpong, in arrivo dal Bayer Leverkusen per 35 milioni di euro, il valore della sua clausola di rescissione. Lo stesso Liverpool sta trattando il terzino sinistro ungherese Milos Kerkez, per il quale il Bournemouth chiede 50 milioni di euro. Oltre 18 volte tanto rispetto a quanto il Milan aveva incassato (2,7 milioni di euro) cedendolo all'AZ Alkmaar un anno dopo averlo acquistato dall'ETO FC Gyor per 200 mila euro. Un vero rimpianto di mercato per i rossoneri.

Classe 2003, Kerkez è sotto contratto fino a giugno 2028 con il Bournemouth, che lo ha acquistato per 17,87 milioni di euro dall'AZ Alkmaar nel mercato estivo del 2023, soffiandolo alla Lazio. In due stagioni in Inghilterra ha raccolto 72 presenze con 2 goal e 8 assist. Intanto il suo agente ha già trovato un accordo di massima col Liverpool per un contratto di 5 anni fino al 2030.