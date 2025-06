Ex Milan, Pioli festeggia con Sinner la vittoria del Six Kings Slam. E Bonaventura fa il "raccattapalle" VIDEO

– quando il calcio non assorbe completamente le sue giornate –allenatore dell'Al-Nassr da poche settimane e di stanza proprio nella capitale dell'Arabia Saudita,(in compagnia del suo storico collaboratore e preparatore atletico Matteo Osti), il torneo di esibizione che gli ha permesso di mettersi in tasca un assegno da 5,5 milioni di euro dopo la vittoria in tre set contro l'amico e rivale Carlos Alcaraz.

Stefano Pioli ha assistito in tribuna alla prestazione da fenomeno del tennista italiano ed è poi sceso in campo, dopo la premiazione, per complimentarsi con quello che è anche un noto tifoso del Milan, più volte presente sugli spalti di San Siro per assistere alle partite dei rossoneri e protagonista nei mesi passati anche di un blitz presso il centro sportivo di Milanello. Una foto (di Felice Calabrò/Al-Nasrr) dell'ex allenatore del Diavolo con Sinner figura sulla pagina Instagram del tecnico parmigiano, che ha potuto godersi un paio d'ora di relax dopo l'emozionante vittoria contro l'Al-Shabab nell'ultimo turno di Saudi Pro League. Il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo in pieno recupero e l'errore al 97°, sempre dal dischetto, di Hamdallah ha regalato la sesta vittoria di fila all'Al-Nassr, che mantiene il secondo posto in classifica alle spalle dell'Al-Hilal.

Oltre a quella di Pioli, da evidenziare la presenza da tifoso a Riyad pure di un'altra vecchia conoscenza del Milan e della Serie A come Giacomo Bonaventura. Il classe '89, trasferitosi nelle passate settimane alla corte proprio dell'Al-Shabab dopo la conclusione della sua esperienza alla Fiorentina, è stato immortalato infatti dalle telecamere mentre raccoglieva una pallina al termine di un bellissimo scambio tra Sinner e Alcaraz, chiuso col punto del nostro numero uno.