Ex Milan, ufficiale: Amelia riparte dalla Serie D, allena il figlio di Totti

Marco Amelia riparte dalla Sardegna. L'ex portiere di Milan e Genoa, campione del mondo con l'Italia nel 2006, è il nuovo tecnico dell'Olbia, dove allenerà Cristian Totti (classe 2005, figlio di Francesco). La squadra sarda viene da una retrocessione in Serie D, essendo arrivata ultima in classifica nel girone B della Serie C. Nella scorsa stagione si sono alternati in panchina Leandro Greco, Marco Gaburro e Oberdan Biagioni. Amelia (che in carriera ha già allenato Lupa Roma, Vastese, Livorno e Prato) è reduce da un'esperienza alla guida della squadra Under 18 del Frosinone.

IL COMUNICATO UFFICIALE - "Olbia Calcio 1905 è lieta di annunciare la nomina di Marco Amelia come nuovo allenatore della prima squadra.

Campione del Mondo con l’Italia nel 2006, Marco Amelia ha avuto una lunga e importante carriera come portiere, difendendo i pali nella sua lunga carriera anche di club prestigiosi come Roma, Milan e Chelsea.

Dopo il ritiro nel 2017, Marco ha iniziato la sua nuova vita nel mondo del calcio, intraprendendo il ruolo da allenatore nel 2018 con la Lupa Roma, per poi guidare Vastese, Livorno, Prato e, più recentemente, la squadra U18 del Frosinone.

Siamo entusiasti di accogliere Marco Amelia nella nostra famiglia, certi che la sua esperienza e la sua competenza porteranno grandi risultati al nostro club.

Con l’allenatore sbarcano ad Olbia anche Federico Campagiorni collaboratore di campo e match analyst, Alessandro Moglioni come Vice e Fabrizio Carafa in veste di allenatore dei portieri. Carlo Giua invece sarà ancora il preparatore atletico.

La società augura a Mister Amelia un caloroso benvenuto e tanti successi nella sua nuova avventura tra i Guardiani del Faro".