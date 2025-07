Ex Milan, Walker al Burnley: accordo con il Manchester City, i dettagli

L'ex terzino del Milan Kyle Walker lascia il Manchester City: accordo con il Burnley, tutti i dettagli

Il Burnley ha trovato l'accordo per l’ingaggio di Kyle Walker dal Manchester City. L’operazione è stata sistemata sulla base di un trasferimento a titolo definitivo del valore di 5 milioni di sterline (si parla di circa 6 milioni di euro) in base a due condizioni: se Walker giocherà almeno il 70% delle partite e il Burnley riuscirà a restare in Premier League centrando la salvezza, ecco che i Citizens riceveranno sino a tal cifra. Walker aveva già trovato l’accordo per un contratto biennale e ha già svolto la prima parte degli esami medici, propedeutici alla firma sul contratto e all’ufficialità da parte della società inglese.

Nella sua ultima parte di carriera, Walker aveva giocato in prestito al Milan in prestito semestrale. I rossoneri hanno deciso di non attivare le condizioni del riscatto e così il difensore inglese, classe 1990, ha lasciato il Milan dopo aver raccolto 16 presenze da gennaio in poi, così suddivise: 11 nel campionato di Serie A, 3 in Coppa Italia e 2 in Champions League.