Ex Milan: Walker conteso da Moyes e Mourinho, che rischia di perdere Skriniar riofferto al Napoli

Il Milan non ha riscattato Kyle Walker. Il terzino destro inglese torna così per fine prestito al Manchester City, dove però è soltanto di passaggio. Infatti il classe 1990 ex Tottenham non rientra più dei piani del tecnico spagnolo Pep Guardiola, che infatti non lo ha convocato per il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Il suo futuro può essere in Turchia, infatti Walker ha ricevuto delle proposte dall'Everton di David Moyes e dal Fenerbahce allenato da José Mourinho.

In difesa il club turco allenato dal tecnico portoghese ex Roma rischia di perdere il centrale Milan Skriniar. Il nazionale slovacco (classe 1995 ex Inter) è arrivato nello scorso mercato invernale in prestito secco dal Paris Saint-Germain, campione di Francia e d'Europa.

Riproposto anche al Napoli (che però nel suo stesso ruolo sta trattando l'olandese Beukema del Bologna dopo aver preso il giovane italiano Marianucci dall'Empoli), Skriniar interessa anche al Galatasaray oltre allo stesso Fenerbahce.