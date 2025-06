Ex Napoli, Mertens si ritira a 38 anni: quando e dove giocherà l'ultima partita

Dries Mertens dice basta. Il belga ha ufficializzato il suo ritiro dal calcio professionistico all’età di 38 anni. Dopo oltre un ventennio in giro per i campi di mezza Europa, dopo caterve di goal e giocate di classe, l’ex Napoli chiude una carriera straordinaria nella quale si è tolto tante soddisfazioni, fino a diventare il miglior marcatore della storia del club partenopeo con 148 reti in 9 anni.

LA CARRIERA - Con la maglia azzurra ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, diventando napoletano a tutti gli effetti come appurato dalla cittadinanza ricevuta di recente. Esploso con l'Utrecht, Mertens ha giocato e si è fatto apprezzare anche con le maglie di Psv e Galatasaray, il suo ultimo club. In Turchia ha poi conquistato tre titoli consecutivi in Super Lig e una Coppa di Turchia. Con la nazionale belga infine Mertens ha collezionato 109 presenze, facendo parte della famosa Golden Generation.

ADDIO AL CALCIO - Non sarà però con la maglia giallorossa del Gala che disputerà il suo ultimo match. A dichiararlo è stato lui stesso. Il prossimo 5 luglio infatti, allo stadio Tehelne Pole di Bratislava, sarà per l’ultima volta in campo per l’addio al calcio di un altro ex azzurro, Marek Hamsik. In un video postato sui suoi social ha detto: "Grande Marek, non vedo l'ora di giocare l'ultima partita con te. Ho smesso col calcio e per l'ultima volta metterò le scarpe solo per te, perché resti il capitano e l'uomo più forte con cui ho giocato".