Ex Udinese, Bertotto riparte dalla Casertana

La Casertana ha scelto Valerio Bertotto come nuovo tecnico. L'ex difensore dell'Udinese arriva dal Giugliano e prende il posto di Manuel Iori. In carriera Bertotto ha allenato anche Pistoiese, Messina, Bassano, Viterbese e Ascoli oltre all'Italia Under 20 di Lega Pro.

IL COMUNICATO - La Casertana FC comunica di aver interrotto consensualmente il rapporto con il tecnico Manuel Iori ed i componenti del suo staff. Nel ringraziare per l’impegno profuso con dedizione quotidianamente al servizio dei colori rossoblu, la società augura un prosieguo di carriera che possa riservare soddisfazioni professionali e personali.