Cesc Fabregas incontra Carlo Ancelotti a Valdebebas, Como e Real Madrid sono concordi sul futuro di Nico Paz: "Non vogliamo cederlo all'Inter".

La notizia arriva dalla Spagna, ABC.es racconta di un doppio vertice nella sede dei Blancos dal quale emerge la volontà comune di respingere l'offensiva nerazzurra: uno tra il tecnico dei lariani e il collega delle Merengues, l'altro tra lo stesso Fabregas e Manu Fernandez, direttore sportivo delle giovanili madridiste.

Due i temi sul tavolo. Da una parte la possibilità di intavolare nuove operazioni e portare altri giovani sulle rive del lago. Dall'altra l'argomento più scottante: il futuro di Nico Paz, fantasista classe 2004 che sta incantando il Como e ha già attirato diverse pretendenti. Su tutte l'Inter, forte anche degli ottimi rapporti tra Javier Zanetti e il padre del ragazzo. I nerazzurri hanno messo gli occhi sull'argentino e sognano l'affare, ma devono scontrarsi con diversi ostacoli. Soprattutto, c'è da fare i conti con la volontà dei due club che ora controllano il cartellino del giocatore.

INCONTRO 'ANTI-INTER' - Come riferito da ABC.es infatti, Fabregas ha incontrato a Valdebebas Carlo Ancelotti e suo figlio Davide e avrebbe ribadito di voler trattenere Nico Paz a Como per un'altra stagione. Un'idea che, riferisce il portale spagnolo, Ancelotti condivide pienamente oggi, vedendo nel club lariano il luogo migliore per poter permettere al giocatore di crescere mantenendo la presa salda sul suo cartellino.

FATTORE GULER - La permanenza a Como dunque secondo i media iberici resta lo scenario più probabile ad oggi, a meno di cambiamenti radicali nella rosa del Real Madrid. Quel cambiamento radicale potrebbe essere rappresentato dall'eventuale uscita di Arda Guler, altro giocatore seguito dall'Inter per il futuro: qualora il fantasista turco dovesse chiedere la cessione e lasciare i Blancos, a quel punto la società di Valdebebas aprirebbe le porte al ritorno anticipato di Nico Paz.

L'OPERAZIONE NICO PAZ-COMO - Il Como, nell'estate del 2024, ha acquistato Nico Paz per 6,5 milioni di euro, ma il Real Madrid si è riservato il 50% sulla futura rivendita e vanta anche una tripla recompra: ad 8 milioni di euro questa estate, a 9 in quella del 2026 e a 10 in quella del 2027.