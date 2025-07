Fabrizio Romano: "Juventus, Motta ha meno del 50% di probabilità di restare"

In attesa del match di domenica sul campo della Fiorentina, che in caso di sconfitta per la Juventus potrebbe portare a decisioni drastiche da parte del club, continuano ad accavallarsi le voci sul destino di Thiago Motta. Secondo Fabrizio Romano, a prescindere da come finisca la stagione in corso, il futuro dell'allenatore italo-brasiliano è sempre più lontano dalla Juventus.

ROMANO: "MENO DEL 50%" - Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano traccia questo panorama per Motta: "Si è parlato tanto di un possibile cambio imminente. Ad oggi la Juventus non ha contattato qualcuno per un cambio immediato, vedremo le prossime partite qualora la situazione peggiorasse. In estate però ci risulta ci sia una concreta possibilità di vedere un cambio di allenatore. Come possibilità oggi di vederlo sulla panchina l'anno prossimo siamo sotto al 50%. Non è una decisione definitiva ma il feeling al momento è questo".

I SOSTITUTI - Intanto, per quanto riguarda i nomi dei possibili sostituti di Motta sulla panchina della Juventus dalla prossima stagione, oltre ai 'soliti' nomi di Antonio Conte (attuale allenatore del Napoli) e Gian Piero Gasperini (attuale allenatore dell'Atalanta) , salgono le quotazioni di altri due profili, quelli che rispondono ai nomi di Stefano Pioli (attuale allenatore dell'Al-Nassr) e di Roberto Mancini, al momento senza squadra e quindi papabile da subito per, eventualmente, subentrare a Motta anche a stagione in corso.

