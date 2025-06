Fagioli e Kean danno spettacolo, Vlahovic e Nico Gonzalez non esistono più: il flop della Juventus è anche sul mercato

che completa una settimana da ricordare (dopo la rimonta negli ottavi di Conference League sul Panathinaikos) eal secondo ko di fila (con 7 reti sul groppone) e la proietta momentaneamente fuori dalla zona Champions, nel confronto impietoso tra le due squadre

Dusan Vlahovic in panchina per tutti i 90 minuti, per “ammirare” dalla panchina la versione sempre più sbiadita dello scatenato Kolo Muani dell'inizio della sua avventura; Nico Gonzalez, fischiatissimo dai suoi vecchi tifosi, si rende protagonista dell'ennesima prova impalpabile della sua stagione e lascia il campo senza tracce dopo soli 57'. Dalla parte opposta, Nicolò Fagioli - che innesca la rete del raddoppio di Mandagora e poi il tris Gudmundsson - e Moise Kean (che si vede annullare il possibile 4-0 per fuorigioco) sono i volti felici di una squadra tornata a viaggiare sulle ali dell'entusiasmo dopo i 3 ko nelle precedenti 4 giornate di campionato e nuovamente in piena bagarre per i piazzamenti in zona Europa. Debordante la presenza in campo del regista piacentino, salutato senza tanti complimenti per appena 16 milioni di euro più bonus (se sarà esercitato il diritto di riscatto a 13,5) e ad alimentare i rimpianti di una Juve a cui manca drammaticamente un regista in grado di fare gioco in mezzo al campo. E guardando anche il rendimento a Venezia di Hans Nicolussi-Caviglia e la prima doppietta in Serie A, in Genoa-Lecce di venerdì sera, di Fabio Miretti le perplessità aumentano. Moise Kean di milioni di euro ne è costati appena 13, pagabili in quattro esercizi, e oggi è il vice-capocannoniere del campionato con 15 gol, alle spalle solo di Retegui e davanti sia a Thuram che Lautaro. Dati che si ripercuotono anche sulla classifica: se sei un tifoso che apprezza scommettere sulle partite della tua squadra, potresti considerare i bonus senza deposito come un'opportunità per farlo in modo gratuito.

Due affaroni per la Fiorentina, che a nove giornate dalla conclusione del campionato e un percorso in Conference League che entra nel vivo adesso si gode due giocatori completamente rilanciati e nuovamente pronti per dare il loro contributo anche alla Nazionale di Spalletti. Dalla parte opposta ci sono invece circa 100 milioni di euro (i 75 più bonus per Vlahovic, i quasi 30 per Nico Gonzalez) che non solo non hanno ripagato gli investimenti, ma che rischiano di essere ricordati come due dei principali errori in sede di mercato della storia recente della Juventus. Col centravanti serbo, con cui da tempo si vive una fase di stallo in merito alla trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2026 e relativa spalmatura dell'ingaggio da 12 milioni di euro netti, la situazione è diventata complicatissima e all'insegna della tensione. Con l'approdo a gennaio dal Paris Saint-Germain, in prestito, di Randal Kolo Muani, Vlahovic è divenuto un comprimario (appena 23' in campo nelle ultime tre di Serie A). Nico Gonzalez continua invece a giocare (male), con appena una rete in 17 partite di Serie A, più una in Champions ed un'altra in Coppa Italia, competizioni dalle quali la Juventus è uscita troppo in fretta.

