Fagioli: "Non vivo nel passato o nel futuro. Possiedo solo il presente"

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina ex Juventus, torna a far sentire la sua 'voce', almeno su Instagram. Tornato alla ribalta delle cronache nella giornata di ieri, dopo la notizia diffusa del Corriere della Sera (Corriere della Sera - Poker online su siti non autorizzati: 12 calciatori di Serie A indagati, tutti i nomi), Fagioli oggi pubblica una storia su Instagram, nella quale cita lo scrittore Paulo Coelho: "Non vivo né nel mio passato né nel mio futuro. Possiedo solo il presente, ed è il presente che mi interessa". Sotto la citazione si vede lunga serie di immagini e gli anni 2022 e 2023.

Nella seconda storia pubblicata oggi da Nicolò Fagioli si vede invece il centrocampista insieme ai suoi compagni della Fiorentina e un semplice "A domani" con un cuore viola. Il presente di Fagioli si chiama Fiorentina, quello che gli interessa al momento è la partita di domani contro il Parma.