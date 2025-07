​Fantacalcio, cos'è e come funziona il PMA, il Prezzo Medio Aste: le info e come usarlo

Il Fantacalcio torna anche quest’anno ed è sempre più moderno, specializzato, con tool e software che permettono di scandagliarlo in ogni dettaglio, rendendo sempre più entusiasmante l’esperienza dei tanti che ci giocano. C’è un nuovo indicatore che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni: si chiama PMA, ovvero Prezzo Medio Aste. Rappresenta la spesa media per ogni calciatore in sede d’asta espressa in termini di percentuale del budget a disposizione.

COME USARE IL PMA – Si può usare prima, durante e dopo l'asta per pianificare o tornare sui propri passi se magari si sta spendendo troppo. Il PMA è anche utilissimo per individuare quei giocatori strapagati a causa di un hype ingiustificato o quelli che invece sono stati sottovalutati e sono disponibili a un prezzo molto basso nonostante il loro valore fantacalcistico elevato. Questo strumento fornisce comunque solo un'indicazione, non un vero e proprio consiglio di spesa: il prezzo medio pagato alle aste dipende ovviamente da quanti e quali fantallenatori vi partecipano.

DOVE SI TROVA E COME SI CALCOLA IL PMA - Per calcolarlo è necessario un database reale di leghe di fantacalcio, il consiglio in questo caso è di farvi aiutare da una piattaforma di gestione leghe fantacalcio, come ad esempio FantaMaster che ha introdotto il PMA anche nel Tool “Asta Perfetta”. A partire dal database delle leghe il PMA viene calcolato automaticamente ed in tempo reale a partire dai dati di migliaia di leghe sparse in tutta Italia.

IL PMA SU FANTAMASTER – Grazie al PMA di Fantamaster, sarà possibile ottenere informazioni utili e pratiche nella maniera più veloce, semplice ed affidabile. Per esempio, in questo momento il Tool "Asta Perfetta" ci dice che Lautaro Martinez è stato pagato in media quasi il 38% del budget, mentre Sommer quasi il 9% e Di Gregorio poco più dell'8%, addirittura più di Maignan, informazioni utili per prevedere e calibrare le proprie spese.

LO STRUMENTO SIMULAZIONE ROSA - Il PMA può essere utile per progettare la propria rosa perfetta. Il Team di FantaMaster, con i suoi dati, ha realizzato lo strumento “Simulazione Rosa”. Grazie ad esso potrete simulare un'asta e la creazione di una possibile rosa realistica basandosi sui prezzi medi delle aste.