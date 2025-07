Fantacalcio su Fantamaster: il tool Asta perfetta e i migliori abbinamenti di portieri

Tutto pronto per l'inizio della Serie A Enilive e, di conseguenza, del fantacalcio: il pallone sta per tornare a rotolare e i fantacalcisti si preparano alle aste, il momento più importante della stagione per gli appassionati del gioco più bello al mondo, dopo il calcio. Per arrivare pronti, ecco i nostri consigli su uno dei ruoli più delicati: i portieri e gli abbinamenti perfetti scovati dal Tool “Asta Perfetta” di FantaMaster, uno strumento gratuito che permette di essere dei veri e propri esperti.

I PORTIERI - Quali sono le migliori coppie? E in base a quali fattori? Con questo tool si punta a trovare un set di portieri che possano garantire pochi gol subiti nel corso del campionato. Questi i 3 abbinamenti di portieri che promettono tanti clean sheet.

Dopo esserti registrato qui, utilizza il codice sconto footballco per avere uno sconto del 15% su qualsiasi prodotto acquistato sul sito FantaMaster.

Per utilizzare un voucher, gli step sono i seguenti:

- se non avete ancora un account FantaMaster potete crearne uno sull'app o su leghe.fantamaster.it

- riscattate il voucher da qui https://www.fantamaster.it/riscatta-voucher/ inserendo le vostre credenziali

- fate login sulla piattaforma web (se siete gia' loggati dovreste fare prima logout e poi di nuovo login) con lo stesso account utilizzato per attivare il voucher

INTER-PARMA-VERONA

Il primo abbinamento set di portieri va sul sicuro con la squadra Campione d’Italia e con Parma e Verona. Combinando i portieri di queste 3 squadre si hanno 33 partite semplici (almeno sulla carta) e 5 complicate. Si tratta di un trio costoso, anche se realizzabile, ed efficiente.

TRIO CONSIGLIATO: SOMMER, SUZUKI, MONTIPÒ

FIORENTINA-BOLOGNA-UDINESE

La seconda scelta è quella che punta su difese di squadre medio-alte, sommate a quella dell’Udinese. Fiorentina e Bologna vorranno confermarsi e, insieme, portano 33 gare abbordabili e 5 difficili. Qualche garanzia in meno ma tante chance di realizzare un reparto di livello.

TRIO CONSIGLIATO: TERRACCIANO-SKORUPSKI-OKOYE

VENEZIA-PARMA-VERONA

Qui si rischia con un trio “low cost” ma fattibile in sede d’asta. Le neopromosse arrivano da stagioni di livello in B, dove hanno dimostrato grande solidità, discorso simile anche per il Verona che vorrà confermare quanto di buono fatto nell'annata chiusasi con la salvezza. Fiducia a Montipò, buono anche per il modificatore difesa. Le partite buone sulla carta sono 31, quelle insidiose solo 7.

TRIO CONSIGLIATO: JORONEN-SUZUKI-MONTIPÒ