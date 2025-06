Ufficiale, Farioli lascia l'Ajax: "Visioni diverse, è il momento migliore per separarci"

L'Ajax nel giro di due giorni ha perso sia il titolo d'Olanda che il proprio allenatore. Francesco Farioli, dopo aver salutato in lacrime la Johan Cruijff Arena e i suoi tifosi dopo la vittoria per 2-0 contro il Twente che però è stata inutile per la vittoria dello Schale che è andato al PSV (LEGGI QUI) ha scelto di lasciare il club con effetto immediato. E la scelta è stata ratificata anche dal club che attraverso i propri canali social ha confermato la fine del rapporto lavorativo con Farioli.

PAROLE D'ADDIO GIÀ POST-PARTITA - Già nell'immediato post-partita Farioli aveva fatto intuire il proprio futuro: "L’amore per questo club è qualcosa che mi rimarrà per sempre. La mia carriera da allenatore è iniziata da poco, ma ciò che mi ha dato questa squadra e come mi ha rappresentato è unico. Per me significa tutto. Amo voltare pagina e guardare al futuro, ma oggi permettetemi di concentrarmi su questo giorno davvero emozionante. Sto provando tante sensazioni. Il futuro? Ci penseremo da domani mattina”.

IL COMUNICATO -Â Dopo un'attenta riflessione, Francesco Farioli ha deciso di lasciare l'Ajax. L'allenatore ne ha informato il consiglio di amministrazione dell'Ajax.

LE PAROLE DI FARIOLI - "La mia avventura all'Ajax è iniziata quasi un anno fa al complesso sportivo Toekomst, con l'obiettivo di riportare l'Ajax al suo posto. Si è conclusa alla Johan Cruijff ArenA, dove l'Ajax ha conquistato il podio più alto d'Europa, la UEFA Champions League. Volevamo portare nuova energia a tutti i giocatori dell'Ajax, condividere un clima lavorativo positivo e creare una mentalità simile in tutto il club. È stato un assoluto privilegio essere il primo allenatore straniero dell'Ajax dal 1998 e il primo allenatore italiano in assoluto. Insieme al mio staff, abbiamo accolto questa grande sfida con rispetto, responsabilità , passione e determinazione. Ricevere il rispetto e il supporto del pubblico dell'Ajax, che abbiamo percepito per tutta la stagione, ha significato molto per me e il mio staff. Abbiamo vissuto insieme momenti incredibili e indimenticabili; una stagione unica, intensa ed emozionante in cui abbiamo condiviso fede, grinta e orgoglio, raggiungendo alla fine il nostro obiettivo e portando a termine la missione. Io e la dirigenza abbiamo gli stessi obiettivi per il futuro dell'Ajax, ma abbiamo opinioni diverse su come vogliamo lavorare e operare per raggiungerli. Date queste differenze nei principi e nelle fondamenta di questo progetto, sento nel profondo del mio cuore che questo sia il momento migliore per separarci"