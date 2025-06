Farioli può diventare il nuovo allenatore del Porto

Altra panchina all'estero in vista per Francesco Farioli. Dopo aver lasciato l'Ajax, il 36enne tecnico italiano è uno dei principali candidati a diventare il nuovo allenatore del Porto. Infatti il presidente André Villas-Boas sta meditando di non confermare l'argentino Martin Anselmi.

Nella sua carriera da primo allenatore Farioli è stato sulle panchine di Fatih Karagumruk e Alanyaspor in Turchia oltre a quella del Nizza in Francia. Nell'ultima stagione ha sfiorato la vittoria del campionato olandese.