Farioli sempre più verso il Porto e l'Ajax s'infuria: il motivo

Nuova avventura in vista per Francesco Farioli. L'ormai ex allenatore dell'Ajax è vicino alla firma con il Porto dopo l'avventura poco fortunata di Martin Anselmi sulla panchina dei lusitani.

Ore calde al Dragao dopo la brutta figura nel Mondiale per Club e in vista di una stagione, la prossima, nella quale tornare a competere con Benfica e Sporting. Nei prossimi giorni, le parti si riuniranno per definire l’intesa finale. La stima per Farioli da parte del Porto ha basi solide e va avanti da tempo: già a gennaio 2025 i biancoazzurri avevano iniziato a seguire il profilo dell'italiano per la propria panchina. Allora, esonerato Vitor Bruno, dopo vari casting, il Porto si affidò ad Anselmi, pagando anche gli oltre 3 milioni della clausola, dopo aver incassato il no dell'allora tecnico degli olandesi in lotta per il titolo in Eredivisie.

A fine stagione però Farioli ha deciso di lasciare l'Ajax e di interrompere dunque il rapporto lavorativo con i Lancieri, creando non poco fastidio nel club di Amsterdam. Il contratto dell'italiano infatti era strutturato con una particolare clausola rescissoria da 5 milioni ma, quando è stato rescisso, le parti si sono accordate per tenerla viva: se l'allenatore avesse trovato una nuova squadra entro il primo giugno, entro il 15 giugno o entro la fine del mese, allora l'Ajax avrebbe incassato una cifra diversa, a scalare. Il fastidio degli olandesi nasce dunque dal fatto che, se Farioli dovesse firmare per il Porto a inizio luglio, porterebbe il suo ex club a non incassare alcunché dalla sua partenza, una mossa questa considerata scorretta dagli olandesi e che intaccherebbe il buon rapporto tra club ed ex tecnico che si erano lasciati col sorriso.