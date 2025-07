Fenerbahce nella bufera, Mourinho e il presidente Ali Koç nel mirino: i tifosi invocano le dimissioni

Un altro ko pesante per il Fenerbahce e si accende la protesta dei tifosi: nel mirino finiscono JoséMourinho e soprattutto il presidente, Ali Koç, i sostenitori gialloblù invocano le dimissioni.

Il Fenerbahce esce con le ossa rotte dalla sesta giornata della fase campionato di UEFA Europa League, all'Ulker Stadium Åžükrü SaracoÄŸlu di Istanbul l'Athletic Bilbao si impone per 2-0 (doppietta di Inaki Williams, Fenerbahce in dieci dal 69' per l'espulsione di Muldur) infliggendo ai turchi la loro seconda sconfitta in questa edizione. Una prima per lo Special One, mai era stato sconfitto in casa senza segnare neanche un gol in Europa League, ma ad allarmare è l'avvio di stagione intermittente del club di Istanbul.

La sconfitta contro il Besiktas di pochi giorni fa ha fatto scivolare il Fenerbahce a -6 dal Galatasaray capolista della Super Lig turca, ora questo ko contro i baschi dell'Athletic mette in discussione anche le ambizioni europee: 8 punti conquistati dopo 6 giornate, le possibilità di qualificazione diretta agli ottavi di Europa League si complicano e anche il piazzamento playoff non è certo. Tutto si decide nelle ultime due delicate sfide contro Lione e Midtjylland, ma il clima in avvicinamento alle gare non è dei migliori.

MOURINHO A RISCHIO ESONERO? - I tifosi sono furiosi per la situazione e lo hanno manifestato chiaramente allo stadio e sui social. E nel mirino della critica c'è anche José Mourinho. Già negli scorsi giorni erano emerse voci su un possibile esonero in caso di risultato negativo contro l'Athletic. Il risultato negativo è arrivato, ma al momento non sono giunti segnali di un imminente ribaltone e anzi la panchina resta salda.

Certo la situazione resta delicata e basta dare un'occhiata ai social per intuire il sentimento popolare. Tanti tifosi - ma non tutti - invocano la separazione con il portoghese, reo di non essere riuscito a far fruttare un mercato comunque importante da parte del Fenerbahce, oltre 40 milioni di euro versati per portare giocatori del calibro di En-Nesyri, Soyuncu, Saint-Maximin, Amrabat e Kostic (quest'ultimo non utilizzabile in Europa).

I risultati in sé in campionato non sono stati estremamente negativi, ma le due sconfitte negli scontri diretti contro Galatasaray e Besiktas pesano, così come le due in Europa contro AZ Alkmaar e Athletic. Al termine della partita con i baschi, Mou ha chiosato: "Se giochiamo la partita dieci volte, otto volte vinciamo, una pareggiamo e una perdiamo. Questa è quella partita", ha detto a Trt Spor.

INVOCATO L'EX PRESIDENTE - Mourinho sul banco degli imputati, ma non il principale colpevole secondo i tifosi del Fenerbahce e dopo il 2-0 dell'Athletic lo hanno fatto capire chiaramente all'Ulker Stadium Åžükrü SaracoÄŸlu: il dito è puntato contro il numero uno del club, Ali Koç. Dalla tribuna si sono alzati cori che chiedevano le dimissioni dell'attuale presidente ma non solo, è stato invocato a gran voce il ritorno dell'ex presidente Aziz Yildirim che nel giugno del 2018, dopo 20 anni alla guida del Fenerbahce, aveva perso le elezioni proprio contro Ali Koç. Sono vari i capi d'accusa nei confronti del plenipotenziario, da scelte di mercato non all'altezza nonostante le cifre investite fino alla decisione di puntare sul tecnico portoghese garantendogli uno stipendio da 10,5 milioni di euro a stagione.

Sulla reazione dei tifosi si è espresso - o meglio, non si è espresso - Mourinho in conferenza stampa dopo la gara: "Non butto i miei giocatori sotto un autobus. Dobbiamo mantenere la calma. I nostri assenti torneranno. Abbiamo delle partite davanti a noi. Siamo in un periodo di transizione per gli obiettivi che vogliamo raggiungere in futuro. La reazione dei tifosi? Non commento".

Clima rovente in casa Fener: per lo Special One e soprattutto per Ali Koç una situazione sempre più delicata da gestire.