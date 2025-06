Filippi dalla Juventus al Milan: era stato accantonato da Motta

Claudio Filippi lascia la Juventus dopo 15 anni. Come riferisce Gazzetta.it, lo storico preparatore dei portieri dei bianconeri ha sciolto le riserve e accettato la proposta di Massimiliano Allegri, che lo riaccoglierà nel suo staff al Milan come Francesco Magnanelli (nell’ultima stagione alla guida dell’Under 20 della Juve).

Prossimo ai 60 anni (a luglio), Filippi tornerà al ruolo di preparatore dei portieri, un anno dopo il dirottamento al settore giovanile della Juve come responsabile dei portieri. L’ex preparatore di Buffon era arrivato a Torino con Delneri ed era rimasto nei quadri tecnici della prima squadra con Conte e Allegri, perfino con Sarri e Pirlo e durante l’Allegri bis: per lui non c’è stato spazio solo nella passata stagione con l’arrivo di Thiago Motta, che, come ricorda Gazzetta, ave preferito affidare i portieri della Juventus al suo staff.

Romano di origine, e fra gli innovatori riconosciuti del mestiere in tutto il mondo, Filippi ha inventato lo “scudo” come strumento di lavoro (ormai diffuso) per allenare i portieri alla gestione di ogni circostanza soggetta all’imprevedibilità.