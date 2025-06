PSG-Inter, tensione prima della finale: scontri tra tifosi e lancio di oggetti, interviene la polizia

Scontri a Monaco tra i tifosi dell’Inter e del Paris Saint-Germain a poche ore dalla finale della Champions League. Vicino alla stazione della metropolitana Universitat, lungo la linea U6 che dal centro conduce all’Allianz Arena, si è verificato un principio di rissa tra i sostenitori delle due squadre, che si sono lanciati oggetti gli uni verso gli altri. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che gli scontri degenerassero.

DISAGI IN METRO - Sono numerosi i disagi per raggiungere lo stadio: le metro sono piene e questo ha causato tensioni e scontri per riuscire a salire. All'Olympiapark invece la situazione è serena e c'è un clima di festa pressoché totale. Bagno di folla e cori per l'Inter, mentre sono in netta minoranza i tifosi parigini.

L'INTERVENTO DEGLI AGENTI - Le autorità tedesche stanno monitorando con la massima attenzione la situazione: secondo la Gazzetta dello Sport sono stati schierati circa duemila agenti, con il supporto della polizia antisommossa bavarese e di agenti provenienti da Francia e Italia. Sono tantissimi i tifosi dell'Inter e del Psg arrivati in Germania, molti dei senza il biglietto per la partita.