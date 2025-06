Finale Champions League Psg-Inter, Uefa: "Tutte le regole sui biglietti. Cosa si può fare e cosa non si può fare"

In vista delle imminenti finali delle competizioni UEFA, la UEFA raccomanda ai tifosi di non acquistare biglietti sul mercato secondario, da terze parti non autorizzate, siti web, agenzie o bagarini. Tali biglietti possono essere annullati dalla UEFA in qualsiasi momento e ai tifosi potrebbe essere negato l'ingresso o essere espulsi dallo stadio. Inoltre, i tifosi potrebbero non ricevere i biglietti acquistati da queste terze parti non autorizzate.

La UEFA ricorda ai tifosi che la vendita dei biglietti al pubblico generico e ai tifosi delle squadre che hanno raggiunto le finali delle competizioni UEFA per club viene effettuata esclusivamente tramite UEFA.com.

I biglietti emessi per le finali delle competizioni UEFA per club sono digitali al 100% e resi disponibili esclusivamente tramite l'app ufficiale UEFA Mobile Tickets, che include diverse funzionalità di sicurezza volte a contrastare la vendita non autorizzata di biglietti attraverso una soluzione digitale sicura.

Sono state implementate regole e restrizioni sulla trasferibilità dei biglietti per il pubblico generico e per ciascun club finalista.

La condivisione di account non è consentita nell'app UEFA Mobile Tickets. Solo il telefono utilizzato per scaricare i biglietti mobili potrà accedere allo stadio. Gli screenshot dei biglietti su dispositivi mobili non sono validi. Chiunque tenti di accedere allo stadio con tali screenshot verrà rifiutato.

I biglietti cartacei e quelli stampabili a casa non sono validi.

La UEFA applica attivamente i propri termini e condizioni di vendita dei biglietti, anche monitorando la rete, e adotterà misure (tra cui l'annullamento dei biglietti) in caso di violazioni dei propri termini e condizioni. I biglietti per le prossime finali delle competizioni UEFA per club sono già stati annullati a questo proposito e probabilmente seguiranno ulteriori annullamenti.

Si consiglia vivamente ai tifosi di non recarsi allo stadio senza biglietto, poiché l'ingresso è autorizzato solo dietro presentazione di un biglietto valido.