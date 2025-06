Il Chelsea vince la Conference League! 4-1 in rimonta al Betis, Maresca porta nella storia i Blues

Delirio Chelsea a Breslavia: i londinesi di Enzo Maresca, con un secondo tempo strepitoso, hanno rimontato il Betis e vinto la Conference League, unico trofeo Uefa che mancava nella bacheca dei Blues. I primi nella storia ad aver vinto tutti i trofei possibili a livello continentale sono gli uomini di Stamford Bridge, a segno con Enzo Fernandez e Jackson nello spazio di cinque minuti, poi in controllo con i sigilli di Sancho e Caicedo. Per il Betis un primo tempo da applausi, con goal di Ezzalzouli e tante occasioni, ma dall'infortunio del marocchino in poi a inizio ripresa non c'è più stata partita.

GOAL E AZIONI SALIENTI

90'+1 GOAL DEL CHELSEA! Caicedo con un destro affilato dal limite dell'area mette il punto esclamativo sul trofeo!

87' Protesta il Betis per una spinta di James su Ruibal in area, ma si continua a giocare.

84' GOAL DEL CHELSEA! Sancho! L'ala ex Dortmund e United riceve dall'altro nuovo entrato Dewsbury-Hall, approfitta di un'indecisione di Sabaly e piazza sul palo opposto col destro a rientrare!

77' Jackson spreca il pallone del tris! Contropiede del Chelsea con palla per l'attaccante che però con tutto il campo aperto controlla malissimo e regala la palla ad Adrian!

70' GOAL DEL CHELSEA! Ancora un assist di Palmer che fa un numero sulla destra e mette in mezzo, Jackson anticipa Adrian e mette dentro il centro del sorpasso!

66' GOAL DEL CHELSEA! Cross perfetto di Palmer da destra, col sinistro, per l'inserimento di Enzo Fernandez, che di testa sorprende Adrian e pareggia!

62' Isco per poco non aggancia un pallone pericolosissimo in area. Il Chelsea sta attaccando di più, ma le ripartenze del Betis fanno paura.

57' James! Corner per il Chelsea, la palla arriva a James sul palo opposto, Perraud si immola. Poi sul corner seguente è Adrian a bloccare sicuro su Jackson.

43' Enzo Fernandez arriva su un pallone di Madueke, Adrian esce benissimo sui suoi piedi appena dentro l'area e fa suo il pallone.

42' Anche Natan ci prova sugli sviluppi di una palla inattiva: Jorgensen smanaccia, l'ex Napoli ci prova, palla ribattuta.

35' Prova a reagire il Chelsea con Pedro Neto, che rientra sul destro e calcia: troppo alto.

30' Ezzalzouli indemoniato, va sempre via a Malo Gusto e si guadagna un altro angolo. Il marocchino, che ha segnato in semifinale in entrambe le partite con la Fiorentina, sta avanzando una seria candidatura al titolo di MVP.

20' Clamorosa occasione per Cardoso! Ancora Ezzalzouli imprendibile, dribbling in area e scarico per il centrocampista solissimo, la cui conclusione a botta sicura è deviata in angolo!

14' Bartra vicino al raddoppio! Sponda di Bakambu per il centrale di difesa ex Barcellona che prova dalla distanza, serve un grande Jorgensen per evitare il goal.

9' GOAL DEL BETIS! Assist splendido di Isco per Ezzalzouli, che stoppa in area e fredda Jorgensen in diagonale!

7' Altro cross in mezzo di Ezzalzouli, stavolta basso, Jorgensen anticipa Bakambu e blocca.

6' Primo tiro in porta di Palmer che si incunea in area e calcia, ma Adrian blocca senza problemi.

5' Ezzalzouli va via a Gusto e mette in mezzo da sinistra, Antony prende il tempo a Cucurella ma il colpo di testa è alto.

IL TABELLINO

Betis-Chelsea 1-4

MARCATORI: 9' Ezzalzouli (B), 66' Enzo Fernandez (C), 70' Jackson (C), 84' Sancho (C), 90'+1 Caicedo (C)

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, RodrIguez (46' Perraud); Cardoso (86' Lo Celso), Fornals (86' Altimira); Antony, Isco, Ezzalzouli (53' Rodriguez); Bakambu (72' Ruibal). All. Pellegrini.

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto (46' James), Chalobah, Badiashile (61' Colwill), Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto (61' Sancho), Palmer (87' Guiu), Madueke; Jackson (80' Dewsbury-Hall). All. Maresca.

ARBITRO: Irfan Peljto

AMMONITI: Badiashile (C), Palmer (C), Sancho (C), Antony (B)

ESPULSI: -