Finale Coppa Italia, Milan-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Tutto o niente, un'ultima gara che vale molto di più: Milan-Bologna, finale di Coppa Italia.

Allo stadio Olimpico di Roma c'è in palio molto di più che un singolo trofeo: il successo nella competizione nazionale, infatti, permette l’accesso diretto alla fase campionato di Europa League, un obiettivo diventato fondamentale per le due squadre.

Le due squadre arrivano all’atto finale in maniera diametralmente opposta dopo l’ultimo incrocio che le ha viste protagoniste, con i rossoneri che hanno vinto in rimonta a San Siro per 3-1: Milan in buona forma e reduce da quattro successi consecutivi fra tutte le competizioni; Bologna che ha vinto una sola partita (in casa contro l’Inter) nelle ultime cinque di campionato.

I meneghini guidati da Conceicao vanno alla caccia del pass per l’Europa e della sesta Coppa Italia della propria storia (trofeo che manca da ben 22 anni); emiliani che invece vogliono alzare una coppa vinta solamente in due occasioni (1970 e 1974).

Tutte le informazioni su Milan-Bologna: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

MILAN-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Bologna

Data: mercoledì 14 maggio 2025

Orario: 21.00

Canale tv: Canale 5

Streaming: Sportmediaset.it, Mediaset Infinity

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-BOLOGNA

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. (A disp. Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Royal, Terracciano, Thiaw, Walker; Loftus-Cheek, Musah; Abraham, Camarda, Chukwueze, Joao Felix, Gimenez). All. Conceiçao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. (A disp. Bagnolini, Ravaglia; Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Lykogiannis; Aebischer, El Azzouzi, Moro, Pobega; Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Odgaard). All. Italiano.

In casa Bologna, Italiano rivede le sue pedine fondamentali: tornano Ferguson e Miranda (lasciati a riposo), così come Ndoye e Odgaard su cui verranno sciolti gli ultimi dubbi nelle ore che ci avvicinano alla finalissima. Pronti Cambiaghi e Pobega ad avere una nuova chance da titolare in caso di forfait. I minuti di Castro a San Siro sono stati propedeutici a una maglia dal 1’, con Dallinga che si accomoderà in panchina.

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA IN TV - La sfida tra Milan e Bologna sarà trasmessa in diretta in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset, che detiene i diritti per l'edizione 2024/25 della Coppa Italia: il canale di riferimento sarà Canale 5.

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING - Milan-Bologna sarà disponibile anche in diretta streaming attraverso il servizio Mediaset Infinity sull'app disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o collegandosi sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche sul sito sportmediaset.it.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - Telecronaca affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin. Inviati a bordocampo Claudio Raimondi, Monica Vanali, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli. A seguire, dopo la fine del match, su Canale 5 studio condotto da Monica Bertini con ospiti Alessandro Matri, Christian Panucci, Massimo Mauro, Mino Taveri e Graziano Cesari.