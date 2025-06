Il Tottenham vince l'Europa League! Decide Johnson, Manchester United battuto 1-0

Il Tottenham vince l'Europa League 2024/25. Nella finalissima del San Mames di Bilbao gli Spurs battono per 1-0 il Manchester United in una partita tesissima, combattuta, agonistica, e in cui soltanto il gol di Johnson, sporcato dal tocco nella propria porta di Shaw al 42', ha spezzato gli equilibri.

Ange Postecoglu salva la stagione, riportando un trofeo nel nord di Londra 17 anni dopo l'ultima volta anche grazie al contributo di molti italiani come Vicario e Udogie e di ex-Serie A come Romero e Bentancur e gli infortunati Kulusevski e Dragusin. Una vittoria che porterà anche il Tottenham in Champions League diventando il sesto club inglese nella prossima edizione del torneo.

I Red Devils di Amorim, invece, crollano ancora chiudono una stagione da incubo in cui il tecnico prelevato a stagione in corsa dallo Sporting Lisbona, ha chiuso con questa sconfitta e con una Premier League in cui è fuori da tutto.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED, IL TABELLINO

Tottenham-Manchester United 1-0

Marcatori: 42' Johnson (T)

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie (89' Gray); Bentancur, Bissouma, Sarr (89' Spence); Johnson (78' Danso), Solanke, Richarlison (67' Son).

A disposizione: Austin, Whiteman, Tel, Odobert, Davies, Scarlett, Moore, Ajayi

All. Postecoglou

MANCHESTER UNITED (3-4-3): Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Mazraoui (84' Dalot), Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Mount (71' Garnacho), Hojlund (71' Zirkzee), Diallo.

A disposizione: Bayindir, Lindelof, Zirkzee, Eriksen, Garnacho, Ugarte, Heaven, Evans, Mainoo, Amass, Collyer.

All. Amorim.

Arbitro: Zwayer (GER)

Ammoniti: Diallo (M), Van De Ven (T), Richarlison (T), Bissouma (T), Zirkzee (M), Maguire (M), Lindelof (M non dal campo),

Espulsi: -

CRONACA

96' Paratissima di Vicario. Cross di Dalot dalla destra, Shaw prende il tempo alla difesa, svetta di testa e indirizza all'angolino, ma Vicario dice di no e salva il risultato

86' Danso a un passo dal raddoppio. Punizione perfetta di Son sul secondo palo con il difensore austriaco che in spaccata sfiora la palla libero da marcatura.

75' Vicario questa volta si riscatta e dice no al tentativo di Garnacho, solo angolo.

72' Bruno Fernandes si divora il pari. Cross dalla destra di Mazraoui che lo pesca solo a centro area dimenticato da tutti. L'ex-Samp e Novara ci prova in tuffo di testa, ma manda clamorosamente a lato.

69' Che occasione per il Man United! Papera di Vicario che sbaglia l'uscita alta e perde la palla lasciando la porta sguarnita. Hojlund di testa prova il tiro a botta sicura, ma Van de Ven sulla linea salva a porta vuota. Sulla ribattuta è Yoro a provarci di sinistro, ma respinge Romero.

62' Clamoroso contropiede del Tottenham che lancia in verticale 2 contro 1 da metà campo Udogie e Solanke. Il terzino italiano serve un filtrante perfetto per la punta inglese che però, solo davanti a Onana, sbaglia lo stop e si fa rimontare da Maguire.

57' Yoro sfiora in spaccata anticipando l'uscita di Vicario che però in qualche modo devia la palla e con l'aiuto della difesa si salva.

42' GOAL - Cross dalla destra di Sarr tagliato sul primo palo con Johnson che si butta in area, anticipa Shaw e sbuccia il pallone. La palla carambola sul braccio del difensore e batte Onana che non ci arriva nel tuffo disperato sul suo palo.

40' Altra giocata di Diallo che si libera e tira in area, ma para Vicario con la deviazione di Richarlison

17' La prima vera occasione da gol è sul piede di Amad Diallo che prova la gran botta ad incrociare e sfiora il palo alla destra di Vicario.

9' Onana calcola male l'uscita su cross di Pedro Porro. Mazraoui è però bravo a togliere dalla testa di Richarlison il possibile 1-0.

5' Incertezza di Vicario, ci prova Bruno Fernandes, ma il suo destro viene ribattutto.