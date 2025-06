Il Crystal Palace scrive la storia: batte 1-0 il Manchester City e vince la sua prima FA Cup

A Wembley si scrive la storia. O meglio, la scrive il Crystal Palace: batte il Manchester City e vince l'FA Cup, mettendo il primo trofeo nella propria bacheca.

Finisce 1-0 per le Eagles di Oliver Glasner l'ultimo atto della competizione calcistica più antica del mondo, a decidere l'incontro il goal al 16' di Eberechi Eze ma anche i guantoni del portiere Dean Henderson, che al 36' para il rigore del possibile pareggio di Omar Marmoush.

Una serata che resterà indimenticabile per i tifosi del Crystal Palace, che conquista il primo trofeo della propria storia e stacca un pass per l'Europa League 2025/26, prima partecipazione a una competizione europea per i Glaziers. Il Manchester City di Pep Guardiola, protagonista di un battibecco con Henderson a fine partita , chiude la stagione con il solo Community Shield conquistato lo scorso agosto contro il Manchester United. Ora al City rimangono due partite per conquistare via campionato un posto nella prossima Champions League.

IL TABELLINO

Crystal Palace-Manchester City 1-0

MARCATORI: 16' Eze (CP).

GOAL E AZIONI SALIENTI

90+6' - Ancora City pericoloso con Echeverri, ancora Henderson a dire no con i guantoni.

90+3' - City vicino al pareggio con De Bruyne, ma la conclusione del belga termina di poco a lato.

83' - Prova a rendersi pericoloso Echeverri, ma Henderson è attento e salva il risultato.

75' - O'Reilly pescato splendidamente in area del Crystal Palace, non riesce a concludere e viene murato dai difensori.

58' - ANNULLATO UN GOAL AL CRYSTAL PALACE: Munoz raddoppia, ma la rete viene cancellata per fuorigioco di Sarr che tocca il pallone sulla prima conclusione del compagno di squadra.

56' - Bernardo Silva viene servito in ottima posizione in area di rigore, ma viene chiuso dalla difesa del Crystal Palace al momento della conclusione.

36' - RIGORE SBAGLIATO DAL MANCHESTER CITY! Penalty per fallo di Mitchell su Bernardo Silva, dal dischetto va Marmoush che calcia forte a mezza altezza ma Henderson capisce tutto e para.

26' - Il Manchester City chiede punizione dal limite ed espulsione per Henderson per un presunto mani appena fuori dall'area di rigore con cui il portiere del Crystal Palace anticipa Haaland fermando una pericolosa occasione, per l'arbitro è tutto ok e il VAR non interviene.

20' - Crystal Palace vicinissimo al raddoppio: altro cross rasoterra dalla destra di Munoz, Sarr colpisce di prima ma trova la respinta di Ortega.

16' - GOAL DEL CRYSTAL PALACE! La sblocca Eze: ripartenza perfetta delle Eagles, Mateta allarga per Munoz che mette in mezzo dalla destra, Eze anticipa Akanji e insacca per l'1-0.

14' - Ancora City in avanti: cross dalla sinistra di Doku, Savinho di testa ma la conclusione viene deviata in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo colpisce Akanji di testa, pallone di poco alto.

6' - City vicinissimo al goal: Haaland ci prova in acrobazia con il mancino, Henderson è reattivo e devia in corner.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Lacroix, Richards, Guehi (61' Lerma); Munoz, Wharton (88' Hughes), Kamada, Mitchell; Eze, Sarr; Mateta (78' Nketiah). All. Glasner.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Akanji, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Bernardo Silva (88' Gundogan), De Bruyne; Savinho (76' Foden), Marmoush (76' Echeverri), Doku; Haaland. All. Guardiola.

ARBITRO: Attwell.

AMMONITI: O'Reilly (MC), Bernardo Silva (MC), Ruben Dias (MC), De Bruyne (MC), Henderson (CP), Echeverri (MC).

ESPULSI: -