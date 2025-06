Fine dell'incubo per il Sunderland: batte lo Sheffield United e torna in Premier League dopo otto anni

A distanza di otto anni dalla retrocessione, il Sunderland torna in Premier League. Completata la rinascita dei Black Cats, che, dopo il doppio salto all'indietro fino alla League One e tante sofferenze, vincono la finale dei playoff di Championship contro lo Sheffieldcon un goal al 95' di Watson e risalgono nella prima categoria del calcio inglese. Un grande ritorno per la società nata nel lontano 1880 che si libera da un lungo incubo. LA FINALE - Un epilogo da sogno per il Sunderland, che va sotto per il goal di Campbell al 25' e rischia il 2-0 al 34'. Il Var annulla la rete di Burrows e i Black Cats risalgono. Goal di Mayenda al 76' e goal di Watson al 95'. Un finale incredibile, epico. Da film. Da ritorno in Premier.LA STAGIONE - Il Sunderland torna in Premier dopo una stagione conclusa al quarto posto nella regular season. Con 76 punti in 46 giornate, 58 goal fatti e 44 subiti, la squadra di Regis Le Bris ottiene il pass per la semifinale dei playoff, in cui incontra il Coventry. Dopo la vittoria per 2-1 all'andata in trasferta, i Black Cats ottengono il passaggio in finale grazie al goal al 122' di Daniel Ballard che pareggia la rete al 76' di Mason-Clark e regala l'ultimo appuntamento di Wembley contro lo Sheffield United. UOMINI SIMBOLO - Tra i simboli di questa stagione i due attaccanti Wilson Isidor ed Eliezer Mayenda, autori, rispettivamente, di 12 e 8 goal in regular season. A cui Isidor aggiunge una rete nell'andata della partita con il Coventry e Mayenda quella decisiva dell'1-1 contro lo Sheffield. Buona stagione anche per Romaine Mundle, con 5 goal in 22 partite. Da sottolineare anche l'apporto di Enzo Le Fee, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dalla Roma in caso di promozione per un totale di 24 milioni. Per lui 15 partite in campionato e tre ai playoff con 1 goal e 3 assist. ROMA, ARRIVANO I SOLDI PER LE FEELA STORIA - E' la fine di un incubo per il Sunderland. Un incubo inziato nel 2017, con la retrocessione in Championship dopo un campionato chisuo all'ultimo posto con 24 punti. Al peggio non c'è fine e la squadra retocede, nel 2018, per la prima volta nella sua storia in League One dopo un 24° posto in campionato con appena 37 punti. Nel 2019 perde la finale dei playoff, vinta nel 2022 contro il Wycombe. Poi tre anni in Championship prima del grande ritorno in Premier League.