Fiorentina, accelerata per Pioli. C'è l'apertura del tecnico, contatti continui

La questione allenatore in casa Fiorentina potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta. Nelle ultime ore si era fatta largo la notizia di uno Stefano Pioli in cima alla lista dei gradimenti dalle parti del Viola Park. Ebbene, secondo i colleghi di Sky ci sarebbero importanti aggiornamenti in tal senso.

APERTURA - Il tecnico parmigiano ha infatti aperto alla possibilità di sedersi sulla panchina viola, sebbene debba ancora liberarsi dall'Al-Nassr. I contatti, si apprende, sono continui e sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

RITORNO - Per Pioli si tratterebbe di un ritorno, visto che è stato già tecnico della Fiorentina fra il 2017 e il 2019, quando decise di dimettersi a causa di alcuni attriti con l'allora proprietà Della Valle. Nel suo periodo sulla panchina viola, Pioli è ricordato per aver affrontato brillantemente il terribile dramma della morte di Davide Astori avvenuta a marzo 2018.