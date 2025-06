Mourinho batte Simeone per Amrabat: due sostituti alla Fiorentina

Quella contro la Puskas Akademia è stata l'ultima partita di Sofyan Amrabat con la maglia della Fiorentina. Il centrocampista marocchino è infatti pronto a vestire la maglia del Fenerbahce di Mourinho, che ha raggiunto l'accordo per portarlo in Turchia, superando la concorrenza dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

VA AL FENER - Decisivo l'affondo varato proprio nella tarda serata di ieri, quando Amrabat era impegnato in campo per il match dei preliminari di Conference League. Il Fenerbahce ha presentato alla Viola un'offerta per un prestito a 2 milioni, con obbligo di riscatto a 13, ai quali si aggiungeranno altri 3 milioni di bonus. Per il giocatore, pronto un contratto quadriennale che lo legherà al Fenercahce fino al 2028. Un'offerta che è stata giudicata dalla dirigenza viola più soddisfacente rispetto a quella dell'Atletico Madrid, che aveva proposto un prestito secco per il centrocampista.

OBIETTIVO BATURINA - Ora alla Fiorentina il compito di andare a rinforzare il centrocampo per tamponare la partenza di Amrabat. Il club è in forte pressing per Martin Baturina, trequartista classe 2003 della Dinamo Zagabria per il quale è già stata avanzata un'offerta da 12 milioni, che però non è ancora vicina alla richiesta di 18 milioni fatta dal club proprietario del cartellino.

GLI ALTRI NOMI - Non solo Baturina, la Fiorentina valuta anche altri nomi per il centrocampo. Se l'idea iniziale era quella di puntare su Orel Mangala del Lione, ora cambiano i piani della dirigenza toscana, considerando che Mangala è ormai promesso sposo dell'Everton. In arrivo Edoardo Bovedalla Roma e Danilo Cataldi dalla Lazio. Intanto, la Fiorentina farà anche un ultimo tentativo per Robin Gosens (ex Inter e Atalanta), per il quale aveva fatto già un sondaggio nei giorni scorsi, rimanendo vigile anche sul profilo di Ruben Vargas, esterno d'attacco svizzero dell'FC Augusta che piace a Palladino. Sono ore caldissime e, con il mercato in chiusura a mezzanotte, si attendono sviluppi decisivi già a partire dalle prossime ore.

