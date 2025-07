Fiorentina al lavoro per blindare Kean. Sul tavolo un maxi ingaggio grazie al Decreto Crescita

La Fiorentina sta lavorando per capire se ci possa essere la possibilità di rinnovare il contratto di Kean non appena sarà scaduta la clausola rescissoria il 16 luglio

La Fiorentina vuole assolutamente blindare Moise Kean. Come riporta La Gazzetta dello Sport, se entro il 15 luglio nessuna squadra dovesse attivare la clausola rescissoria da 52 milioni presente sul suo contratto, il club viola offrirà all'attaccante un rinnovo con adeguamento d’ingaggio. L’intenzione è chiara: fare di Kean il perno del progetto tecnico, valorizzarlo e farlo sentire sempre più a casa nella città che lo ha prepotentemente rilanciato ad altissimi livelli.

LA PROPOSTA - Il nuovo contratto potrebbe estendersi fino al 2030, sfruttando il Decreto Crescita che ridurrebbe sensibilmente il peso fiscale. A fronte di un ingaggio netto da 4 milioni, il costo lordo per il club sarebbe di circa 5,2, molto lontano dagli 8 milioni in regime ordinario. Un vantaggio che la dirigenza, in ottimi rapporti con l’agente Alessandro Lucci, valuterà con attenzione. Dopo il 15 luglio, senza clausola, il prezzo lo farà la Fiorentina: per portare via Kean ne serviranno molti più di 52 milioni.