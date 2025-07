Fiorentina all'esame Antony: Mr 95 milioni è tornato, è la variabile che può stravolgere il mercato

Antony è rinato e ha una doppia missione: trascinare il Betis in Europa e scrivere un nuovo futuro per se stesso.

Le delusioni di Manchester sono un ricordo, il brasiliano è tornato a brillare a Siviglia e a suon di prestazioni sta stravolgendo le prospettive dei biancoverdi. Ma non solo: le sue sorti possono scuotere anche il prossimo mercato estivo.

IL FLOP ALLO UNITED - Mr 95 milioni di euro, tanto aveva pagato lo United (più 5 milioni di bonus) nell'estate del 2022 per strappare Antony Matheus dos Santos all'Ajax su precisa indicazione del suo più grande estimatore, Erik ten Hag. Hype inevitabile al suo arrivo, visti anche i numeri della sua avventura con i Lancieri (24 goal e 22 assist in 82 presenze complessive), ma il rendimento con i Red Devils non è stato all'altezza: 12 goal e 5 assist in 96 presenze, tante giocate fumose e poca sostanza che lo hanno portato ai margini della rosa e oltre i limiti di sopportazione della tifoseria.

LA CURA BETIS: MR 95 MILIONI E' TORNATO - Due anni e mezzo di promesse non mantenute e pressione sempre più forte, inevitabile pensare di cambiare aria e l'occasione è arrivata lo scorso gennaio, quando il Betis ha chiamato e ha ottenuto il prestito. Una mossa che ha fatto bene a entrambi, perché la stagione è svoltata sia per la squadra di Manuel Pellegrini sia per il brasiliano classe 2000. I biancoverdi di Siviglia hanno risalito la classifica in Liga passando dal 12esimo al 6° posto e rientrando in piena lotta per un piazzamento Champions (la Spagna ha cinque slot per la prossima stagione), e hanno conquistato le semifinali di UEFA Conference League. Grazie anche a Antony, 5 goal e 4 assist dal suo arrivo. Ma oltre ai dati c'è molto di più. C'è l'intesa con Isco, c'è la costante presenza nella manovra che costringe spesso e volentieri le difese avversarie a collassare su di lui aprendo spazi per gli altri giocatori del Betis. Personalità non era mancata neanche nei momenti difficili a Manchester, ma il brasiliano è tornato a rendere sui livelli esibiti in Olanda. Insomma: Antony è tornato Mr 95 milioni, un'etichetta che ora non sta più scomoda.

FIORENTINA AVVISATA, MA GOSENS "SA COME FARE" - Avvisata la Fiorentina, avversaria del Betis nel doppio confronto in semifinale di Conference (Chelsea e Djurgarden dall'altro lato del tabellone). I viola di Raffaele Palladino sono consapevoli che Antony non sia l'unica arma a disposizione di Pellegrini, ma è inevitabile che il talento ex Ajax e United attiri qualche attenzione in più degli altri.

In casa Fiorentina, però, c'è chi già lo conosce e non si dice preoccupato dall'idea di fermarlo. Robin Gosens non si è nascosto nella conferenza stampa della vigilia: "Antony l'ho beccato già con l'Atalanta in Champions quando era all'Ajax, so cosa sa fare: ama il dribbling e l'uno contro uno ma io credo in me e nelle nostre qualità di squadra. Sono molto fiducioso".

FUTURO IN BILICO - La Fiorentina il prossimo ostacolo sul cammino di Antony, che nel prossimo mese si gioca tanto anche dal punto di vista del futuro. A Siviglia è rinato, ma non è detto che il cammino in biancoverde possa proseguire. Il Betis, riportano i media britannici e spagnoli, è più che soddisfatto del brasiliano ed è pronto a trattare con il Manchester United per trattenerlo oltre il prestito, anche a titolo definitivo. Il problema è costituito dall'aspetto economico, il classe 2000 ha un contratto fino al 2027 con i Red Devils che vogliono rientrare dell'investimento da quasi 100 milioni di euro fanno una valutazione ancora importante, superiore ai 40 milioni di euro.

Il club andaluso proverà a limare la distanza, ma se non si troverà l'accordo Antony tornerà a Manchester per poi valutare tutte le opzioni. Difficile la permanenza allo United, viste anche le recenti dichiarazioni di Sir Jim Ratcliffe che aveva sottolineato come l'operazione che ha portato il brasiliano in Inghilterra gravi ancora pesantemente sulle casse della società, più probabile che in caso di fumata nera con il Betis si cerchi un'altra soluzione in uscita. E tante big monitorano la situazione, attirate dalla possibilità di scommettere su un talento rigenerato che fino a qualche settimana fa pochi avrebbero considerato: Antony può essere la variabile impazzita in grado di stravolgere il mercato.