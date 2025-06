Fiorentina, Amrabat torna ma riparte subito? Ha trovato l'accordo con una squadra turca

Sofyan Amrabat è pronto a tornare a Firenze dopo una stagione non fortunatissima passata in prestito al Manchester United. L'ex Verona è partito alla volta dell'Inghilterra ma l'annata non è andata come sperava e i red devils difficilmente sborseranno i 20 milioni fissati per il riscatto del marocchino. Ecco perché Amrabat farà ritorno a Firenze a breve ma potrebbe ripartire immediatamente per cercare altrove una nuova avventura.

SIRENE TURCHE - Secondo quanto raccontano i colleghi di firenzeviola.it, il suo futuro potrebbe essere in Turchia, in particolare al Galatasaray. Le due società avrebbero già intavolato i primi contatti e, addirittura, il ragazzo e il suo entourage avrebbero già trovato un accordo di massima per il trasferimento in Turchia. resta, dunque, da trovare un accordo fra le due società. Ma si fa sempre più largo l'ipotesi di una partenza immediata dopo il rientro per il marocchino.