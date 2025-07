Fiorentina, anche il Napoli mette Kean nel mirino. Vorrebbe affiancarlo a Lukaku

Da oggi fino al 15 luglio è attiva la clausola rescissoria presente sul contratto dell'astigiano. Anche il napoli ci ha messo gli occhi sopra

Due settimane cruciali si aprono per il destino di Moise Kean. Da oggi fino al 15 luglio sarà attiva la clausola rescissoria da 52 milioni presente sul suo contratto e la Fiorentina resta alla finestra, sperando di trattenere l'attaccante per un'altra stagione in maglia viola. Il club, infatti, non ha margini di manovra immediati e dovrà attendere gli sviluppi delle prossime due settimane.

AZZURRI IN AGGUATO - Nel frattempo, iniziano a muoversi le pretendenti. Dopo la ricchissima offerta dell’Al-Qadsiah, che ha acceso i riflettori sul futuro del centravanti offrendo uno stipendio da 15 milioni, anche alcuni club italiani hanno cominciato a sondare il terreno. Tra questi c'è il Napoli, che sarebbe alla ricerca di una punta da affiancare a Romelu Lukaku. Per ora non si registrano passi concreti, ma il Napoli ha mostrato gradimento. A renderlo noto sono i colleghi di Violanews.