E Fiorentina sarà. Vi avevamo raccontato nel corso degli scorsi giorni come la società viola avesse definitivamente messo la freccia per l’arrivo di Edin Dzeko ( LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI ) e ora si può confermare il piano previsto dai gigliati per dotare il futuro tecnico Stefano Pioli di un’alternativa importante a Moise Kean nel reparto offensivo.

– Nel tardo pomeriggio di mercoledìLe firme nero su bianco arriveranno quindi direttamente nel pomeriggio e sanciranno l’accordo totale tra le parti, uno step necessario prima del comunicato ufficiale che permetterà a Dzeko di vestire la maglia del club toscano per la prima volta in carriera e di tornare in Italia dopo le esperienze alla Roma e all’Inter.

I DETTAGLI – Ricordiamo che tra le parti è stata trovata un'intesa sulla base di un contratto annuale con opzione per il secondo, che sarà legato alle presenze del giocatore in maglia viola; l'ingaggio sarà di circa 1,8 milioni di euro a stagione. L'ex attaccante di Roma e Inter potrebbe arriverà oggi per fare da vice Kean o comunque per coesistere con il centravanti azzurro. La preferenza dell’ex giocatore del Manchester City – a cui scadrà il contratto con il Fenerbahce in data 30 giugno 2025 - è ricaduta sui viola perché è un giocatore che si esalta sotto pressione, oltre al provare una sensazione di gioia e felicità nel poter lavorare con un allenatore che ha già gestito top player.