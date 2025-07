Fiorentina, Beltran nella lista dei partenti. Ma niente prestiti: Commisso fa il prezzo

Dopo due stagioni in riva all'Arno, Lucas Beltran può lasciare la Fiorentina. Ma il club ha le idee molto chiare sulla formula

Le due stagioni di Lucas Beltran a Firenze non hanno soddisfatto le aspettative della Fiorentina. Acquistato due estati fa dal River Plate con un investimento importante da 25 milioni fra parte fissa e bonus, il numero nove viola non è riuscito a imporsi con la nuova maglia. Per questo, un addio in estate sembra ormai la strada più probabile, come riporta La Nazione.

IN ATTESA - Beltran aspetta una chiamata dalla Fiorentina, ma al momento non sono arrivate offerte ufficiali. Il River Plate sogna un suo ritorno, anche se non ha ancora mosso passi concreti in questo senso. La dirigenza viola però ha le idee chiare: “prestito” è una parola fuori discussione. Serve un’offerta di almeno 12 milioni per evitare una minusvalenza e il vichingo lascerà Firenze solamente a titolo definitivo. Se non arriverà questa cifra, la risposta sarà un netto rifiuto, a prescindere dall’interessato. La Fiorentina, almeno in questo momento, non intende far sconti