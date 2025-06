Fiorentina, ben avviata la cessione di Beltran. Il River Plate in pressing

Dopo due stagioni potrebbe essere giunta al termine l'avventura di Lucas Beltran alla Fiorentina. Arrivato nel 2023 dopo un lungo corteggiamento in cui si era inserita anche la Roma, il vichingo era approdato in viola per una cifra complessiva di 25 milioni bonus compresi. Tuttavia, la sua permanenza con la maglia gigliata non ha dato i frutti sperati e l'argentino potrebbe fare presto ritorno in madrepatria.

RIENTRO - A renderlo noto questa mattina è la Nazione che spiega come il River abbia manifestato la volontà di riportarlo a Buenos Aires. Beltran, si legge, non ha mai negato la volontà di tornare. La Fiorentina ha già rifiutato una prima proposta di prestito ma si sta trattando coi millonarios per un trasferimento definitivo sulla base di 10 milioni di euro con il 20% sulla futura rivendita a favore della società gigliata. L'impressione è che l'affare sia già molto ben impostato e potrebbe concludersi dopo la fine del Mondiale per Club.