Fiorentina-Bologna, rivivi la moviola: espulso Miranda, tensione Parisi-Ndoye

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Fiorentina-Bologna, match valido per la 37esima giornata di Serie A.

FIORENTINA-BOLOGNA h. 20.45

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Giallatini - Baccini

Quarto ufficiale: Di Marco

Var: Gariglio

Avar: Sozza

FIORENTINA-BOLOGNA, LA PARTITA LIVE

87' - Espulso Miranda per un fallo di reazione su Mandragora, intervenuto in ritardo sul terzino spagnolo. Dopo l'episodio si accendono gli animi e l'arbitro estrae un cartellino giallo per lo stesso Mandragora.

77' - Tensione tra Ndoye e Parisi dopo un intervento dell'attaccante del Bologna su Ranieri: l'arbitro li ammonisce entrambi.

60' - Proteste della Fiorentina sul pareggio del Bologna: i giocatori viola chiedevano un fuorigioco di Ndoye sul cross di Orsolini (gol di Dallinga di testa), ma dopo il check con il Var l'arbitro ha convalidato la rete dell'ex Tolosa. La posizione di Ndoye era irregolare, ma è stata valutata ininfluente nell'azione.

41' - Proteste della Fiorentina per un contatto in area tra Fagioli e Lucumì: secondo i giocatori viola il difensore avversario entrando in scivolata tocca i piedi dell'ex Juventus. L'arbitro ha giudicato l'intervento non falloso e ha lasciato proseguire.