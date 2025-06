Fiorentina-Bologna 3-2, decisivo il gol di Kean

Fiorentina-Bologna, 37a giornata di Serie A

La Fiorentina inverte l'ultimo trend negativo e centra la vittoria nella penultima giornata di campionato: i viola vincono 3-2 al Franchi contro il Bologna e agganciano la squadra dell'ex Italiano al settimo posto: la squadra di Palladino - contestato prima e durante la partita - è così in piena corsa per l'Europa a 90 minuti dalla fine del campionato; e nell'ultima giornata dovrà affrontare l'Udinese. Il Bologna è già sicuro della matematica qualificazione alla prossima Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia, arrivata dopo il successo col Milan in finale.

Gol e azioni salienti

83' - VIOLA ANCORA IN AVANTI: rilancio di De Gea, colpo di testa di Mandragora e Moise Kean che, lanciato in profondità, dopo un primo tentativo respinto da Skorupski porta in vantaggio la squadra di Palladino per la terza volta.

80' - Skorupski respinge un tentativo di Kean su imbucata di Mandragora.

78' - PAREGGIA DI NUOVO IL BOLOGNA: sterzata di Ndoye che con un cambio-passo arriva sul sfondo sulla sinistra, cross a rientrare e gol di Orsolini. Per l'ex Ascoli è la 14a rete in campionato, 16a in stagione.

67' - VIOLA ANCORA IN VANTAGGIO: primo gol in Serie A per Richardson, che con un piatto mancino da dentro l'area sfrutta la respinta di Skorupski su cross di Parisi deviato dalla difesa rossoblù.

60' - PAREGGIO BOLOGNA: Non succede più nulla fino a mezz'ora dalla fine, quando Orsolini, entrato nella ripresa, crossa dalla sinistra e trova la testa di Dallinga, l'ex Tolosa la indirizza sul secondo palo e De Gea non ci arriva.

38' - Comuzzo lascia il posto a Pongracic dopo uno scontro con Cambiaghi: il difensore italiano è uscito sulle sue gambe, al suo posto l'ex Lecce.

27' - Ancora Bologna in avanti: cross dalla sinistra di Miranda, errore di Parisi pallone che arriva a Castro, l'argentino calcia al volo ma la difesa viola devia in angolo.

14' - Il Bologna risponde al vantaggio viola con un sinistro di Ndoye dal limite dell'area sul primo palo, De Gea si allunga e mette il pallone in calcio d'angolo.

13' FIORENTINA IN VANTAGGIO: gara sbloccata da Parisi, che partendo da sinistra supera Casale e si accentra, calcia dal limite dell'area trovando una deviazione di Lucumì che beffa Skorupski.

3' - Prima occasione per il Bologna con Ndoye che arriva sul fondo e la mette in mezzo, Castro calcia ma la difesa viola respinge; il pallone arriva a Miranda che calcia da fuori area col pallone deviato in angolo.

IL TABELLINOFiorentina-Bologna 3-2

MARCATORI: 13' Parisi (F), 60' Dallinga (B), 67' Richardson (F), 78' Orsolini (B), 83' Kean (F).

FIORENTINA(3-4-2-1): De Gea; Ranieri, Comuzzo (dal 38' Pongracic, dall'85' Colpani), Marì; Dodo, Richardson, Mandragora, Gosens; Fagioli (dal 90' Ndour), Parisi; Kean. All.: Palladino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria (dal 79' Holm), Casale, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler; Cambiaghi (dal 56' Orsolini), Fabbian (dal 56' Dominguez), Ndoye; Castro (dal 46' Dallinga). All.: Italiano.

ARBITRO: Zufferli.

AMMONITI: Ranieri, Gosens, Parisi, Mandragora (F); Ndoye (B).

ESPULSI: 87' Miranda (B).

