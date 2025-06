Fiorentina-Bruges, la MOVIOLA: Onyedika si fa cacciare, non sapeva di essere già ammonito!

Andata della semifinale di Conference League: all'Artemio Franchi, a far visita alla Fiorentina, arriva il Bruges. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali del match.

Fiorentina-Bruges

Michael Oliver ENG

Assistante 1: Stuart Burt ENG

Assistante 2: Daniel Cook ENG

Quarto ufficiale: Andrew Madley ENG

VAR Christopher Kavanagh ENG

AVAR: Jarred Gillett AUS

61' - Doppio giallo in 3 minuti per Onyedika. Il centrocampista prende il primo per una gomitata a Belotti, poi stende Beltran e protesta. Non aveva capito di aver ricevuto il primo cartellino

13' - Carambola in area della Fiorentina. la palla incoccia sulla mano, larga, di Biraghi: è calcio di rigore, dopo check al Var