La Fiorentina e Italiano ringraziano Nzola! 3-2 al Bruges: finale di Conference League vicina

In vantaggio di un gol e di un uomo, la Fiorentina pareva riuscire nell'impresa di farsi raggiungere e di tenere aperto il doppio confronto col Bruges, valido per le semifinali di Conference League. Ma poi, all'ultimo respiro, un guizzo: quello di Nzola che vale il 3-2 e inclina verso i viola il discorso qualificazione. Il gol più importante della stagione per la punta che torna alla rete, come Belotti, che non segnava da quasi tre mesi. Per i viola si conferma anche Sottil. Per il Bruges servono a poco le reti della bandiera Vanaken e del bomber Thiago, prossimo a trasferirsi in Premier League. Due gol che comunque promettono un ritorno incandescente, in programma tra 6 giorni.

LA GARA - Sotto al diluvio e agli occhi del patron Commisso, la Fiorentina parta a razzo. Neanche 5 minuti e Sottil riprende il discorso da dove l'aveva lasciato. Con il Sassuolo aveva segnato e fornito due assist, con il Bruges la sblocca lui con una giocata delle sue. Riceve sulla sinistra, si accentra e calcia, centrando l'angolino: è 1-0. La Viola insiste e il pallone del raddoppio capita a Nico Gonzalez, il suo sinistro però si spegne alto. I belgi si destano e ci provano in contropiede con Thiago: fa buona guardia Terracciano ma sul rimpallo la palla carambola sulla mano di Biraghi. Per Oliver, dopo chiamata del Var, è rigore e Vanaken lo realizza. Uno a uno al Franchi. Dieci minuti dopo, una nuova chance sul mancino dell'argentino che però manca ancora il bersaglio. Al 37' torna a bussare la Fiorentina. Azione di sfondamento: prima calcia Bonaventura, poi la palla torna alla squadra di Italiano e a Belotti. L'attaccante si gira su sé stesso e calcia, trovando la rete: è 2-1, il suo primo gol dall'11 febbraio. Una liberazione dopo quasi tre mesi. Prima del duplice fischio, c'è ancora tempo per Beltran di andare a un passo dal tris. La ripresa si apre sullo stesso canovaccio. Belotti, di testa, sfiora subito il tris poi Onyedika combina un pasticcio. Già ammonito, si "guadagna" il secondo giallo e viene espulso. La partita sembra mettersi in discesa ma la Fiorentina di Italiano ama complicarsi le cose. Su un lungo lancio dalle retrovie, Ranieri liscia e spalanca il campo a Thiago. Il bomber dei belgi non si fa problemi e pareggia. I viola si riversano nella metà campo avversaria per gli ultimi minuti e sfiorano il terzo gol con Ikoné e Belotti ma il risultato non si schioda. Entra nel finale però Nzola che trova il tris. Concitata azione nell'area belga: l'ex Spezia prima incoccia il palo, poi scaraventa in rete. Esplode il Franchi, finisce 3-2, la finale di Conference League passerà, tra meno di una settimana, dal match in Belgio ma la squadra di Italiano ci arriva con due risultati buoni su tre.

Fiorentina-Bruges 3-2

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura (88' Barak), Arthur (70' Lopez); Nico Gonzalez, Beltran (70' Ikoné), Sottil (51' Kouamé); Belotti (88' Nzola). All. Italiano

BRUGES (5-3-2): Jackers; Meijer, Sabbe, Mechele, Spileers (93' Ordonez), SkóraÅ› (65' Nielsen); Odoi (93' Balanta), Onyedika, Vanaken; Jutglà (79' Vetlesen), H., Thiago. All. Hayen

MARCATORI - Sottil. Vanaken, Belotti, Thiago, Nzola

AMMONITI - Gonzalez, Onyedika, Quarta, Jackers

ESPULSI - Onyedika

I GOL -

Minuto 5: Sottil riceve sulla sinistra, si accentra e calcia, centrando l'angolino

Minuto 13: carambola in area della Fiorentina. La palla incoccia sulla mano, larga, di Biraghi: è calcio di rigore, dopo check al Var

Minuto 37: torna al gol Belotti. L'attaccante, spalle alla porta, si gira su sé stesso e calcia, trovando la rete

Minuto 63; lungo lancio dalle retrovie, Ranieri lo liscia e spalanca il campo a Thiago. Il bomber dei belgi non si fa problemi e pareggia

Minuto 91: Batti e ribatti in area di rigore. Nzola prima trova il palo, poi la rete

ARBITRO - Oliver