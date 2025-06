Fiorentina, Castrovilli torna al gol dopo un anno: 'La mia forza è stata mio figlio piccolo'

Un gol che ha il sapore di una liberazione personale. La Fiorentina cade in casa dell'Hellas Verona nella 35esima giornata di Serie A, ma per Gaetano Castrovilli la partita del Bentegodi ha comunque un valore speciale: è tornato al gol dopo un anno e a dargli la forza è stato il suo piccolo figlio.

Al termine della partita, il centrocampista ha parlato ai canali ufficiali del club viola: "Ci dispiace del risultato, ma dobbiamo subito accantonare questa partita perché mercoledì ci aspetta una finale".

COSA E' MANCATO? - "Nel primo tempo dovevamo essere più concreti davanti, più segni e più difficile è per gli avversari riprenderti. Dobbiamo migliorare in questo aspetto che ci stiamo portando dietro da tutto l’anno".

L'EMOZIONE DEL RITORNO AL GOL - "Sono stati due anni in cui sono stato tanto sfortunato ma sono tornato grazie alla famiglia, alla società e ai compagni. Sono contento per il gol e la dedica va tutta al mio piccolo bambino. In questi mesi è stata la mia forza e la mia rinascita".

IL BRUGES - "Sarà una semifinale, ma è come una finale. Dovremo ripetere la stessa partita dell’andata ma essere più concreti perché anche all’andata avevamo avuto tante occasioni, ma il risultato poteva essere più largo".