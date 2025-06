Fiorentina-Club Brugge, le pagelle di CM: altra perla di Sottil. Ranieri da matita blu, ma Nzola salva tutti

FIORENTINA



Terracciano 6: Vanaken lo spiazza dagli undici metri, la conclusione di Thiago è lenta ma angolatissima. Per il resto non deve compiere grandi interventi

Dodô 5,5: con Jutglà non sempre ha la meglio da quella parte. Lascia troppo spazio e dà l'impressione di non essere al meglio fisicamente

Ranieri 5,5: imperdonabile la semplicità con cui Thiago lo svernicia in campo aperto sul 2 a 2. Mette lo zampino nel gol vittoria, ma l'errore precedente è da matita blu

Martínez Quarta 6: un po’ difensore, un po’ centrocampista rifinitore. Porta a casa la pagnotta come al solito

Biraghi 5,5: ingenuo e sfortunato in occasione del rigore concesso agli ospiti. Davanti è prezioso, ma in fase di contenimento è spesso fuori posizione. Così così

Bonaventura 6,5: un suo tiro dalla distanza induce all’errore Jackers e porta alla rete di Belotti. Aggiunge fluidità alla manovra

Arthur 6: sufficienza stiracchiata in una partita senza grossi errori o spunti. Dal 70’ Lopez 6: rimette ordine alla manovra quando ce n’è bisogno

Nico Gonzalez 6: la sua maglia è sempre la più intrisa di sudore. Corre come un ossesso, dà una mano a un Dodò non perfetto dietro e cerca con insistenza la conclusione. Ma pecca, spesso, di precisione.

Beltran 5,5: partita trasparente. Galleggia fra le linee senza mai dare l’idea di potersi rendere pericoloso o di aver trovato la collocazione corretta in campo. Il più in difficoltà del reparto. Dal 70’ Ikone 6: qualche buona accelerazione a sinistra condita da alcune conclusioni interessanti. Positivo

Sottil 7: inaugura la serata con un capolavoro balistico, confermando il grandissimo stato di forma. Ci mette qualità, giocate e, soprattutto, testa. È un peccato che esca per infortunio, in bocca al lupo. Dal 52’ Kouamé 5,5: aggiunge dinamismo, toglie in qualità

Belotti 7: ritrova il gol dopo 2 mesi e mezzo, lo fa nella serata più importante con una marcatura da autentico rapace d’area di rigore. Poi le solite sportellate senza esclusione di colpi. Dall’88’ Nzola 7,5: entra in un momento difficilissimo per lui. Ci mette la firma con un gol di importanza totale che si costruisce tutto da solo. Salvatore

All. Italiano 6,5: la Fiorentina approccia alla grande la partita più importante dell'anno. Conferma Sottil che lo ripaga con l'ennesima perla, ma in generale tutta la squadra dà l'impressione di andare coi giri giusti. Il problema è che la superiorità numerica non sembra favorire i viola che, anzi, subiscono il momentaneo pareggio. I cambi, come spesso gli capita, gliela risolvono e si presenta a Bruges con un gol di vantaggio. Ed è tanta roba

CLUB BRUGGE

Jackers 5,5; Sabbe 6, Mechele 6, Spileers 6, Meijer 6; Onyedika 4,5, Odoi 6, Vanaken 7; Skoras 5,5 (66’ Nielsen 6), Thiago 7, Jutgla 6 (78’ Vetlesen SV). All. Hayen 6,5.